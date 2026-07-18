Мистерия в Airbnb: Две сестри откриха зловеща семейна снимка на стената в наето жилище

Н еобичайното и стряскащо откритие на едно американско семейство в нает ваканционен дом, което шокира милиони зрители в платформата TikTok, най-накрая има своето официално логично обяснение. Либи Бирел и Обри Бирел, две сестри от щата Юта, наскоро станаха изключително популярни в социалните мрежи. Причината за вълната от интереси бе споделеното от тях видео, в което разказват как след регистрация в жилище под наем чрез платформата Airbnb са разпознали членове на собственото си семейство в рамкирана картина на стената.

В специално интервю за Fox News Digital тази седмица двете сестри признаха чистосърдечно, че са били изключително уплашени и шокирани, когато за първи път са видели кадъра. Те разказаха, че са отседнали в голяма наета къща в град Оушънсайд, Сан Диего. Заедно с тях са пътували около 30 техни роднини, като целта на голямото събиране в началото на юли е била да отпразнуват 80-ия рожден ден на техния любим дядо. Именно по време на тържеството те забелязали странния декор.

Първоначалният ужас на гостите

26-годишната Обри Бирел сподели, че в момента, в който са видели изображението, са накарали абсолютно всички присъстващи роднини да се приближат и да погледнат отблизо. Всички останали напълно вцепенени от видяното. Момичето веднага започнало да звъни на своите приятели чрез видеовръзка, тъй като те познават семейството ѝ много добре и също останали в пълен шок. Сестрите признават, че през 1-вата нощ са били истински ужасени и са се питали дали домакините не са знаели предварително за тяхното пристигане.

Във видеоклипа, който бързо натрупа милиони гледания, Обри сочи с пръст към детайлите на плажната картина. Тя обяснява на камерата, че баща ѝ пръв е забелязал приликата, след което момичетата са разпознали себе си, както и своя брат Брейди. Кадърът е уловил членовете на семейството от птичи поглед точно преди 10 години. 19-годишната Либи Бирел допълва във видеото, че двете със сигурност помнят тези конкретни бански костюми и веднага са разбрали, че това буквално са те самите.

Is this not the plot of many a horror film?https://t.co/yFdVe7pcmd — Pattyland (@pattylandisle) July 18, 2026

Обяснението на собственика

Сестрите веднага се свързали с домакина на имота, за да поискат обяснение за зловещото съвпадение. Чрез официално запитване мистерията била бързо разгадана. Собственикът обяснил, че интериорният декоратор на къщата е популярен местен фотограф от Сан Диего. Творецът редовно прави художествени кадри на плажа от въздуха с помощта на дронове, след което ги увеличава в големи размери и ги продава като произведения на изкуството за ваканционни имоти. Момичетата се досетиха, че са били заснети случайно по време на семейна почивка за футболен турнир.

Страховете на потребителите в мрежата

Въпреки че семейната загадка намери своя отговор, в интернет пространството останаха някои притеснителни въпроси. В коментарите под вирусното видео общо 62 потребители твърдяха, че са забелязали абсолютно същата плажна снимка да виси по стените на други ваканционни къщи в различни щати, включително и във Флорида. Тези твърдения останаха официално непотвърдени, но самата идея се стори доста обезпокоителна за част от хората. Много от коментиращите дори съветваха сестрите веднага да напуснат имота, тъй като ситуацията приличала на начало на хорър филм.

Sisters in viral video reveal truth of 'eerie' family photo they discovered at rental home https://t.co/k5621nYgh0 #FoxNews — MATT (@MATTHILGER1) July 18, 2026

Положителният край на историята

Въпреки първоначалния уплах, днес сестрите от Юта са изключително развеселени от неочакваното откритие. Те споделиха, че много други хора са им разказали подобни истории за това как са се видели в рамки по магазините или на рекламни брошури в чужбина. Любезният домакин на къщата в Сан Диего дори е предложил да се свърже с фотографа и да осигури на семейството безплатно оригинално копие от плажния печат. Обри и Либи се надяват, че тяхното видео ще вдъхнови и други туристи да оглеждат по-внимателно картините по стените.