Любопитно

Мистерия в Airbnb: Две сестри откриха зловеща семейна снимка на стената в наето жилище

Две сестри от Юта станаха популярни в TikTok, след като откриха стара семейна снимка на стената в наета от тях къща в Airbnb. Историята зад кадъра, заснет преди 10 години на плаж в Сан Диего, получи своето логично обяснение през юли 2026 г.

Стела Христова Стела Христова

18 юли 2026, 22:28
Мистерия в Airbnb: Две сестри откриха зловеща семейна снимка на стената в наето жилище
Източник: iStock

Н еобичайното и стряскащо откритие на едно американско семейство в нает ваканционен дом, което шокира милиони зрители в платформата TikTok, най-накрая има своето официално логично обяснение. Либи Бирел и Обри Бирел, две сестри от щата Юта, наскоро станаха изключително популярни в социалните мрежи. Причината за вълната от интереси бе споделеното от тях видео, в което разказват как след регистрация в жилище под наем чрез платформата Airbnb са разпознали членове на собственото си семейство в рамкирана картина на стената.

@aubsbirrell We can’t make this up….. this is the craziest thing 😭 @libby_birrell #fyp #sandiego #creepy #tf ♬ Blue Danube Waltz - The London Symphony Orchestra

В специално интервю за Fox News Digital тази седмица двете сестри признаха чистосърдечно, че са били изключително уплашени и шокирани, когато за първи път са видели кадъра. Те разказаха, че са отседнали в голяма наета къща в град Оушънсайд, Сан Диего. Заедно с тях са пътували около 30 техни роднини, като целта на голямото събиране в началото на юли е била да отпразнуват 80-ия рожден ден на техния любим дядо. Именно по време на тържеството те забелязали странния декор.

  • Първоначалният ужас на гостите

26-годишната Обри Бирел сподели, че в момента, в който са видели изображението, са накарали абсолютно всички присъстващи роднини да се приближат и да погледнат отблизо. Всички останали напълно вцепенени от видяното. Момичето веднага започнало да звъни на своите приятели чрез видеовръзка, тъй като те познават семейството ѝ много добре и също останали в пълен шок. Сестрите признават, че през 1-вата нощ са били истински ужасени и са се питали дали домакините не са знаели предварително за тяхното пристигане.

Във видеоклипа, който бързо натрупа милиони гледания, Обри сочи с пръст към детайлите на плажната картина. Тя обяснява на камерата, че баща ѝ пръв е забелязал приликата, след което момичетата са разпознали себе си, както и своя брат Брейди. Кадърът е уловил членовете на семейството от птичи поглед точно преди 10 години. 19-годишната Либи Бирел допълва във видеото, че двете със сигурност помнят тези конкретни бански костюми и веднага са разбрали, че това буквално са те самите.

  • Обяснението на собственика

Сестрите веднага се свързали с домакина на имота, за да поискат обяснение за зловещото съвпадение. Чрез официално запитване мистерията била бързо разгадана. Собственикът обяснил, че интериорният декоратор на къщата е популярен местен фотограф от Сан Диего. Творецът редовно прави художествени кадри на плажа от въздуха с помощта на дронове, след което ги увеличава в големи размери и ги продава като произведения на изкуството за ваканционни имоти. Момичетата се досетиха, че са били заснети случайно по време на семейна почивка за футболен турнир.

  • Страховете на потребителите в мрежата

Въпреки че семейната загадка намери своя отговор, в интернет пространството останаха някои притеснителни въпроси. В коментарите под вирусното видео общо 62 потребители твърдяха, че са забелязали абсолютно същата плажна снимка да виси по стените на други ваканционни къщи в различни щати, включително и във Флорида. Тези твърдения останаха официално непотвърдени, но самата идея се стори доста обезпокоителна за част от хората. Много от коментиращите дори съветваха сестрите веднага да напуснат имота, тъй като ситуацията приличала на начало на хорър филм.

  • Положителният край на историята

Въпреки първоначалния уплах, днес сестрите от Юта са изключително развеселени от неочакваното откритие. Те споделиха, че много други хора са им разказали подобни истории за това как са се видели в рамки по магазините или на рекламни брошури в чужбина. Любезният домакин на къщата в Сан Диего дори е предложил да се свърже с фотографа и да осигури на семейството безплатно оригинално копие от плажния печат. Обри и Либи се надяват, че тяхното видео ще вдъхнови и други туристи да оглеждат по-внимателно картините по стените.

Редактор: Стела Христова
ТикТок вирусно видео мистерия Airbnb странно съвпадение семейна снимка ваканционен дом
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Илияна Йотова в Карлово: Левски превърна стремежите ни в неподвластен на времето национален идеал

Илияна Йотова в Карлово: Левски превърна стремежите ни в неподвластен на времето национален идеал

Мистерия в Airbnb: Две сестри откриха зловеща семейна снимка на стената в наето жилище

Мистерия в Airbnb: Две сестри откриха зловеща семейна снимка на стената в наето жилище

Мъж с над 3 промила алкохол блъсна кола в центъра на София и опита да избяга

Мъж с над 3 промила алкохол блъсна кола в центъра на София и опита да избяга

Кеч или реалност: Том Брейди зашлеви Логан Пол на сцената и го нарече глупак (ВИДЕО)

Кеч или реалност: Том Брейди зашлеви Логан Пол на сцената и го нарече глупак (ВИДЕО)

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Xiaomi вдига нивото на лукса с новата SUV гама SkyNomad

Xiaomi вдига нивото на лукса с новата SUV гама SkyNomad

carmarket.bg
Сладко откритие: Намериха в Космоса захар, каквато има в малините и автобронзантите
Ексклузивно

Сладко откритие: Намериха в Космоса захар, каквато има в малините и автобронзантите

Преди 1 ден
Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина
Ексклузивно

Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина

Преди 2 дни
Страшни наводнения удариха Тексас
Ексклузивно

Страшни наводнения удариха Тексас

Преди 2 дни
<p>Това "чудовище" току що излетя от Бургас</p>
Ексклузивно

Това "чудовище" току що излетя от Бургас

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Танкер избухна в пламъци след удар от снаряд край Оман

Танкер избухна в пламъци след удар от снаряд край Оман

Свят Преди 50 минути

Британският център за морски превози съобщи, че търговският кораб е засегнат от интензивната военна активност в региона край пристанището Дукм

Двама американски военнослужещи загинаха при иранска атака в Йордания

Двама американски военнослужещи загинаха при иранска атака в Йордания

Свят Преди 2 часа

Двама американски военнослужещи бяха убити, един изчезна, а четирима бяха ранени при атака с балистични ракети и дронове от Иран в Йордания. Нападението срина примирието и принуди президента Доналд Тръмп да започне 7-а поредна нощ на ответни удари през юли 2026 г.

Остров Астипалея

7 гръцки острова обявиха извънредно положение заради суша

Свят Преди 4 часа

7 гръцки острова в Егейско море обявиха извънредно положение заради тежка суша. Климатичните промени и бумът на туристи след филма "Одисея" на Кристофър Нолан изправиха пред воден колапс Астипалея, Тинос, Алонисос, Лерос, Патмос, Сими и Карпатос през 2026 г.

Лионел Меси обяви Ламин Ямал за безспорен лидер на новото поколение

Преди финала на Мондиал 2026: Меси посочи Ламин Ямал като бъдещия №1 в света

Любопитно Преди 5 часа

Лионел Меси определи звездата на Барселона Ламин Ямал за най-добрия млад футболист в света. 8-кратният носител на Златната топка даде своята благословия за тийнейджъра с номер 10 точно преди финала на Световното първенство на 19 юли 2026 г.

Зловеща находка в Атина: Намериха куфар с разчленено женско тяло в изоставена сграда

Зловеща находка в Атина: Намериха куфар с разчленено женско тяло в изоставена сграда

Свят Преди 5 часа

Ужасяващото разкритие е направено от бездомник в квартал „Кипсели“; със случая се заема новата Гръцка дирекция за борба с организираната престъпност

Глобиха сладкарница в Бодрум заради сладолед от 7.5 евро за топка

Глобиха сладкарница в Бодрум заради сладолед от 7.5 евро за топка

Свят Преди 6 часа

Видео в социалните мрежи от яхтеното пристанище в Яликавак предизвика масови протести; министерството започва масови проверки по курортите

Тежка катастрофа с петима ранени, сред които три деца, блокира пътя Варна – София

Тежка катастрофа с петима ранени, сред които три деца, блокира пътя Варна – София

България Преди 6 часа

Инцидентът между два леки автомобила е станал край великотърновското село Добри дял, полицията регулира трафика

Пожар наложи евакуация на 50 души в несебърското село Кошарица

Пожар наложи евакуация на 50 души в несебърското село Кошарица

България Преди 6 часа

Силният вятър затруднява 5 екипа на пожарната в района на голям супермаркет, за момента няма опасност за хората

Внучката на Тръмп разкри как е изненадала дядо си за 80-ия му рожден ден

Внучката на Тръмп разкри как е изненадала дядо си за 80-ия му рожден ден

Любопитно Преди 6 часа

Кай Тръмп подари голф мач на Доналд Тръмп за неговия 80-и рожден ден. 19-годишната голфърка разкри подробности за семейния празник в Белия дом, за кариерата си в Маями и за над 3 000 000 свои последователи, докато блестеше на спортните награди ESPY

Евродепутатът Елена Йончева

Елена Йончева сезира Европол и Интерпол за политическо наблюдение през МВР

България Преди 7 часа

Евродепутатката алармира за злоупотреба с чувствителни лични данни от PNR системата без съдебно разрешение, ДПС атакува вътрешния министър в прокуратурата

Клаудия Шейнбаум и Доналд Тръмп

Мексиканската президентка изненадващо отива на финала на Мондиал 2026 по покана на Тръмп

Свят Преди 7 часа

Мексиканската президентка промени графика си за сблъсъка между Испания и Аржентина; Хавиер Милей пропуска мача от суеверие

Исторически триумф за Делхи: „Скайрут“ изстреля първата индийска частна орбитална ракета

Исторически триумф за Делхи: „Скайрут“ изстреля първата индийска частна орбитална ракета

Свят Преди 7 часа

Успехът на „Мисия Аагаман“ отваря вратите за Индия в глобалната комерсиална битка срещу гиганти като SpaceX

Мисия за мир: Президентът на Ливан замина при Тръмп заради преговорите с Израел

Мисия за мир: Президентът на Ливан замина при Тръмп заради преговорите с Израел

Свят Преди 7 часа

Жозеф Аун ще обсъди в Белия дом изтеглянето на израелските сили и укрепването на примирието на фона на продължаващите боеве в южната част на страната

Люпчо Георгиевски

Български евродепутати алармираха ЕП за присъдата на Люпчо Георгиевски в РСМ

Свят Преди 8 часа

Докладчиците в сянка Станислав Стоянов и Ивайло Вълчев изпратиха писмо до всички свои колеги; Ангел Георгиев от „Възраждане“ сезира комисиите в Народното събрание

Американски медии: Разсекретените от Тръмп документи не доказват изборни манипулации

Американски медии: Разсекретените от Тръмп документи не доказват изборни манипулации

Свят Преди 8 часа

Въпреки твърденията за „шокиращи слабости“, докладите всъщност сочат, че системата в САЩ е изключително устойчива на външно влияние

При настоящите екстремни метеорологични условия в Близкия изток, разрушаването на водопреносната мрежа се превръща в смъртоносна заплаха за хиляди цивилни граждани

Хиляди в Иран са без питейна вода в 40-градусови жеги след американски удари

Свят Преди 8 часа

Обстрелът над критична инфраструктура засегна инсталация за обезсоляване; Вашингтон твърди, че целта е Ормузкият проток, но местни съобщават за поразени цивилни обекти

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да ядат сладолед?

dogsandcats.bg
1

Предстои слънчев и горещ уикенд

sinoptik.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg

Битката на поколенията пламва в „Черешката на тортата“

Edna.bg

Кристен Бел на 46: жената, която ни показа, че добротата никога не излиза от мода

Edna.bg

Бомба от Острова! Челси надхитри Арсенал и счупи трансферния си рекорд

Gong.bg

СНИМКИ: Всички интересни кадри от Лудогорец - Локомотив Пловдив

Gong.bg

Президентът в Карлово: За чистата и свята република на Левски трябват още дружни усилия и непримиримост към кривиците (ВИДЕО)

Nova.bg

Иранският лидер: Подписът на Тръмп е лишен от стойност, споразумението със САЩ е невалидно

Nova.bg