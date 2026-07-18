Глобиха сладкарница в Бодрум заради сладолед от 7.5 евро за топка

М инистерството на търговията на Турция наложи сериозна административна санкция на луксозна сладкарница в ексклузивния курортен район Яликавак край Бодрум, предава агенция БГНЕС. Държавната намеса бе провокирана от масово недоволство в интернет пространството, след като видеоклип, показващ цена от 7.5 евро за една-единствена топка сладолед, стана изключително популярен в социалните мрежи.

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Кадрите са заснети на територията на прочутото яхтено пристанище в Яликавак – дестинация, известна като сборен пункт за милионери и суперяхти от цял свят. Въпреки луксозния профил на мястото, рекордната стойност на ледения десерт отприщи вълна от гневни коментари от страна на граждани и туристи, които призоваха държавата за незабавна намеса срещу спекулативното ценообразуване.

Bodrum’da 1 top dondurma 400 TL’ye satıldı: Ticaret Bakanlığı harekete geçti https://t.co/rxkvDaTBRj — KRİTİK (@gazetekritik) July 18, 2026

Проверка на място и констатирани нарушения

След вълната от официални жалби Министерството на търговията реагира светкавично, като сезира Специализирания съвет за оценка на нелоялните цени и изпрати инспектори на терен. Говорителят на министерството Бекир Каплан потвърди за наложената глоба:

„След извършената инспекция на място бе категорично установено, че търговският обект е нарушил действащата нормативна уредба.“

Официалните власти не уточниха точния размер на финансовата санкция, но подчертаха, че обектът е нарушил правилата за коректно и ясно обозначаване на цените, както и утвърдените търговски тарифи в страната.

Масови инспекции по турското крайбрежие през лятото

Случаят в Бодрум се превърна в отправна точка за мащабна акция срещу спекулата в южната ни съседка. От Министерството на търговията обявиха, че инспекциите ще продължат без прекъсване на територията на цялата страна през активния летен сезон.

Контролът ще бъде драконовски в големите туристически региони, където потребителската активност е най-висока и има предпоставки за изкуствено завишаване на цените. Властите са категорични, че няма да допускат нелоялни практики, които ощетяват потребителите и вредят на имиджа на турския туризъм.