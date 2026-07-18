Мъж с над 3 промила алкохол блъсна кола в центъра на София и опита да избяга

Жега преди буря: Кога и къде времето се пречупва през уикенда

Т ежък инцидент, причинен от пиян шофьор, се разигра в самия център на столицата, съобщава NOVA. 41-годишен мъж предизвика катастрофа на жълтите павета и направи опит да се измъкне от правосъдието, но бе арестуван след светкавична акция на полицията.

Произшествието е станало на булевард „Цар Освободител“ в района на Националната художествена галерия. Мъжът е ударил странично друг лек автомобил, управляван от жена. Вместо да спре и да изчака екипите на „Пътна полиция“, виновният водач е натиснал газта и е избягал от местопрестъплението.

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Служителите на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) са реагирали незабавно на сигнала за беглеца. След кратко преследване по софийските булеварди, автомобилът на нарушителя е бил засечен и блокиран в района на Румънското посолство на бул. „Ситняково“, където мъжът е бил задържан.

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При последвалия на място полеви тест за алкохол дрегерът е отчел шокиращ резултат – над 3 промила в издишания въздух. Това количество е близо седем пъти над легалната граница от 0.5 промила и е в зоната на тежкото алкохолно отравяне, което прави истинско чудо факта, че при удара в центъра няма тежко ранени или загинали пешеходци.

Пред NOVA 41-годишният мъж отрече да е причинил катастрофата. Той изпита видими затруднения да каже името си. „Нищо не е станало. Малко се почерпих. Карах, защото така се налагаше”, каза задържаният.