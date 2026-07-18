Свят

Исторически триумф за Делхи: „Скайрут“ изстреля първата индийска частна орбитална ракета

Успехът на „Мисия Аагаман“ отваря вратите за Индия в глобалната комерсиална битка срещу гиганти като SpaceX

Стела Христова Стела Христова

18 юли 2026, 15:54
Исторически триумф за Делхи: „Скайрут“ изстреля първата индийска частна орбитална ракета
Източник: БТА

И ндийският космически стартъп „Скайрут Аероспейс“ (Skyroot Aerospace) записа името си в историята, след като успешно изстреля първата частно разработена орбитална ракета в страната. Полетът е ключов крайъгълен камък в амбициозната стратегия на Делхи да се конкурира агресивно за многомилиардния световен пазар на търговски космически услуги, предава Ройтерс.

Ракетата „Викрам-1“ (Vikram-1) излетя успешно от космическия център „Сатиш Даван“ на остров Шри Харикота в 6:35 ч. местно време, след кратко първоначално отлагане. Историческата мисия, кръстена „Мисия Аагаман“, изведе в космоса няколко полезни товара за клиенти и експериментална апаратура. От компанията обявиха пълен триумф: „Мисия Аагаман е голям успех. Това е тестов полет. Ще направим няколко такива, преди да преминем към рутинни търговски полети.“

С височина от около 22 метра, „Викрам-1“ е проектиран специално за бързо развиващия се пазар на малки сателити, като може да пренася полезен товар до 350 кг в ниска околоземна орбита. Индийската ракета съчетава иновативни инженерни решения:

  • Три степени, задвижвани изцяло с твърдо гориво за максимална надеждност;
  • Специален модул за орбитално регулиране на течно гориво;
  • Уникален, изцяло 3D принтиран двигател – технология, която се използва за първи път в историята на индийското ракетостроене.

Основната цел на полета бе да се тестват и валидират в реални условия задвижването, авиониката, телеметрията, както и навигационните и контролните системи на машината. Събраните масиви от данни ще положат основата на бъдещите регулярни търговски курсове на компанията.

  • Първият космически стартъп "еднорог" в Индия

Основана през 2018 г. и базирана в Хайдерабад, компанията „Скайрут“ бързо се превърна във флагман на новата индийска космическа индустрия. Още през 2022 г. те загатнаха за потенциала си с мисията „Викрам-С“ (първата частна суборбитална ракета на Индия), а по-рано тази година станаха първата компания от сектора в страната, достигнала пазарна оценка от 1 милиард щатски долара.

Успехът идва в момент на ожесточена световна надпревара. Стартиращи фирми от САЩ, Европа и Азия се опитват да разбият монопола на лидери като SpaceX на Илон Мъск. Държавните глави по целия свят засилват субсидиите за местни компании, за да си осигурят независим и сигурен достъп до космоса за военни и търговски цели.

  • Голямата цел: 44 милиарда долара до 2033 година

В продължение на десетилетия космическата програма на Индия бе изключителен монопол на правителствената организация ISRO. През 2020 г. обаче Ню Делхи либерализира сектора и отвори вратите за частни инвестиции, позволявайки на предприемачи да строят ракети и спътници.

Крайният план на индийското правителство е изключително амбициозен – държавата има за цел да увеличи своя дял в глобалната космическа икономика до 44 милиарда долара до 2033 г. Властите залагат именно на гъвкавостта и по-ниските разходи на частния сектор, за да превърнат Индия в глобален космически хъб, способен да си съперничи с лидерите САЩ, Китай и Европа.

Редактор: Стела Христова
Източник: Александър Евстатиев/БТА    
Скайрут Аероспейс Викрам-1 космически стартъп частна ракета космическа индустрия Индия търговски космически услуги малки сателити 3D принтиран двигател
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