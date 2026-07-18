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Мексиканската президентка изненадващо отива на финала на Мондиал 2026 по покана на Тръмп

Мексиканската президентка промени графика си за сблъсъка между Испания и Аржентина; Хавиер Милей пропуска мача от суеверие

Стела Христова Стела Христова

18 юли 2026, 16:09
Мексиканската президентка изненадващо отива на финала на Мондиал 2026 по покана на Тръмп
Клаудия Шейнбаум и Доналд Тръмп   
Източник: Getty

М ексиканската президентка Клаудия Шейнбаум предприе неочаквана дипломатическа и спортна стъпка, приемайки личната покана на американския си колега Доналд Тръмп да присъства на финала на Световното първенство по футбол в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси. Решението ѝ се определя като изненадващ обрат, тъй като на 11 юни тя отказа да присъства на официалната церемония по откриването на Мондиала в собствената си страна и подари билета си за стадион „Ацтека“ на запалена футболна фенка от коренното население. В момента отношенията между САЩ и Мексико са белязани от сериозно напрежение по въпросите на сигурността и двустранната търговия, а досега двамата лидери са се срещали лично само веднъж – през декември 2025 г. по време на жребия за групите във Вашингтон.

  • Среща на върха на тримата домакини в ложата

Финалният сблъсък ще се превърне в неофициална политическа среща на върха, тъй като ще събере на едно място лидерите на трите държави, които съвместно домакинстват историческия шампионат. Заедно с Доналд Тръмп и Клаудия Шейнбаум на трибуните ще бъде и канадският премиер Марк Карни. За да успее да пристигне навреме за събитието край Ню Йорк, мексиканската президентка е пренаредила изцяло официалния си график и работните си ангажименти в мексиканския щат Кинтана Роо.

  • Кралски блясък от Мадрид и аржентински поверия

На трибуните се очаква и сериозно европейско присъствие, като испанският крал Фелипе VI, кралица Летисия, престолонаследничката Леонор и инфанта София ще подкрепят на живо своя национален отбор в битката за световната титла.

В пълен контраст с испанците, президентът на Аржентина Хавиер Милей категорично отказа да присъства на стадиона от чиста суеверност. Неговото решение е продиктувано от дълбоко вкоренените в аржентинската футболна култура ритуали, известни като „кабалас“. Много от местните фенове вярват, че гледането на мачовете от различно място или с различни дрехи може да донесе лош късмет на отбора, поради което държавният глава ще подкрепи сънародниците си пред екрана.

Редактор: Стела Христова
Източник: Александър Евстатиев/БТА    
Клаудия Шейнбаум Доналд Тръмп Световно по футбол Отношения САЩ-Мексико Дипломация Политика и спорт Среща на върха
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