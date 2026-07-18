Тежка катастрофа с петима ранени, сред които три деца, блокира пътя Варна – София

С ериозно е затруднено движението на автомобили по главния път Варна – София заради тежко пътнотранспортно произшествие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Инцидентът е възникнал в участъка между машиностроителното предприятие „Аркус“ и разклона за село Добри дял.

Верижна катастрофа затруднява движението по пътя София - Варна край Велико Търново

Сблъсъкът е станал около 14:00 часа днес, като в него са участвали две леки коли. По първоначална информация петима души са пострадали по-сериозно и са транспортирани за медицински прегледи и оказване на помощ във великотърновската болница. Сред ранените са три деца, жена, пътувала в едно от превозните средства, както и водачът на единия автомобил.

Челен сблъсък край Добрич: Седем души са пострадали, сред тях и деца

Екипи на „Пътна полиция“ са разположени в района на инцидента и регулират преминаващия трафик, за да предотвратят допълнителни инциденти и по-големи задръствания. На място се извършва оглед, а причините, довели до челния или страничен удар между колите, са в процес на изясняване от разследващите органи. По случая вече е образувано досъдебно производство. Властите призовават шофьорите да преминават през участъка с повишено внимание и съобразена скорост или да изберат алтернативни маршрути.