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Български евродепутати алармираха ЕП за присъдата на Люпчо Георгиевски в РСМ

Докладчиците в сянка Станислав Стоянов и Ивайло Вълчев изпратиха писмо до всички свои колеги; Ангел Георгиев от „Възраждане“ сезира комисиите в Народното събрание

Стела Христова Стела Христова

18 юли 2026, 15:36
Български евродепутати алармираха ЕП за присъдата на Люпчо Георгиевски в РСМ
Люпчо Георгиевски   
Източник: БГНЕС

Д вамата български докладчици в сянка по въпроса с присъединяването на Република Северна Македония (РСМ) към Европейския съюз предприеха извънредни дипломатически действия в Европейския парламент. Те изпратиха официално писмо до всички евродепутати по повод потвърдената присъда срещу Люпчо Георгиевски, председател на заличеното сдружение Културен клуб „Иван Михайлов“ в Битоля, съобщиха от пресцентъра на партия „Възраждане“.

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Случаят ескалира, след като Апелативният съд в Битоля окончателно отхвърли жалбата на Георгиевски и потвърди решението на Основния съд – една година условна присъда с изпитателен срок от две години. Македонските магистрати признаха Георгиевски за виновен по обвинения в ксенофобия, расизъм и разпространение на омраза по електронен път, заради споделени исторически цитати на Иван (Ванче) Михайлов на официалната Фейсбук страница на сдружението.

  • Опасен съдебен прецедент и удар по свободата на словото

В писмото си българските представители в ЕП – Станислав Стоянов (председател на партията „Европа на суверенните нации“ и зам.-председател на едноименната парламентарна група) и Ивайло Вълчев – обръщат сериозно внимание на европейските си колеги към процесите в съседката ни:

„Това е дълбоко тревожно развитие в Северна Македония, което повдига сериозни въпроси относно ангажимента на страната към политическите критерии от Копенхаген и основните ценности, на които е основан Европейският съюз.“

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Двамата докладчици подчертават, че с решението на Апелативния съд казусът се превръща в опасен съдебен прецедент. Те определят присъдата като скандална и плашеща, особено на фона на факта, че дейността на Българския културен клуб в Битоля винаги е била изцяло мирна и фокусирана върху културни и исторически инициативи. Според Вълчев и Стоянов този акт изпраща „дълбоко тревожен сигнал за свободата на изразяване, културните права и способността на гражданите открито да се идентифицират като българи“, като допълват, че репресията не е изолиран случай, а част от по-широк и системен модел в РСМ.

  • Случаят стига до Страсбург и българския парламент

Самият Люпчо Георгиевски вече обяви официално, че няма намерение да се отказва и ще търси справедливост на международно ниво, като обжалва македонската присъда пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Офанзивата в защита на правата на македонските българи се пренесе и на родна почва. Председателят на Комисията по политиките за българите извън страната в Народното събрание Ангел Георгиев („Възраждане“) също се е включил активно в казуса, като е изпратил писма по същия въпрос до всички докладчици в сянка, настоявайки за единна и твърда институционална позиция на България срещу езика на омразата и съдебния натиск в Скопие.

Редактор: Стела Христова
Източник: Нелли Желева/БТА    
Република Северна Македония Българо-македонски отношения Люпчо Георгиевски Културен клуб Иван Михайлов Европейски съюз Свобода на словото
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