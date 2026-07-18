Кеч или реалност: Том Брейди зашлеви Логан Пол на сцената и го нарече глупак (ВИДЕО)

О бмисля ли легендарният куотърбек Том Брейди кариера в професионалната борба като следващо голямо предизвикателство в живота си? 48-годишната икона на американския футбол предизвика истински фурор по време на мащабното събитие Fanatics Fest. Пред погледите на смаяната публика на живо, Брейди влезе в остра физическа разправа и удари звучен шамар на 31-годишната суперзвезда на световната федерация по кеч WWE Логан Пол. Ескалацията на напрежението между двамата веднага се превърна в най-обсъжданата тема в спортния свят, пише PEOPLE.

Инцидентът пред камерите

Във видеоматериалите, разпространени светкавично в социалните мрежи Инстаграм и Х, се вижда как двамата си разменят реплики лице в лице на сцената. Ситуацията бързо излиза извън контрол, когато Брейди внезапно замахва и удря опонента си, след което охраната се намесва светкавично и двамата са разтървани. Макар първоначално думите им да не се чуват ясно, от официалния запис на WWE става ясно, че след удара Пол призовава хората наоколо да приберат спортиста, за да не пострада сериозно.

Tom Brady Slaps Logan Paul Onstage then Trades Barbs with the ‘Dork’ on Social Media https://t.co/uKXtB9LUOi — People (@people) July 18, 2026

Войната се пренесе в интернет

Престрелката между двете известни личности продължи с пълна сила в интернет пространството веднага след края на събитието. Логан Пол публикува видеото от инцидента и се оплака пред своите милиони последователи, че Брейди е реагирал агресивно, тъй като е бил победен на мач по флаг футбол. Влогърът определи поведението на куотърбека като ужасен пример за подрастващите деца. Брейди обаче не му остана длъжен и сподели кадрите с лаконичния коментар, в който нарече опонента си абсолютен глупак и зубър.

Скандалът се разиграва в изключително специфичен момент за Логан Пол, който в момента лекува тежка травма. Той получи сериозно скъсване на трицепса по време на голям мач за Световната отборна титла. Кечистът е част от популярната фракция The Vision, но медицинският щаб му наложи 6-месечен период за пълно възстановяване. Това потенциално го изключва от участие в предстоящите големи летни шоута на федерацията, включително и на най-очакваното събитие SummerSlam, което стартира на 1 август 2026 г.

Натиск върху медицинския екип

Въпреки сериозните забрани от страна на лекарите, Логан Пол използва гостуването си в популярното спортно предаване First Take по телевизия ESPN, за да обяви, че е напълно готов за екшън на ринга. Той заяви публично, че медицинският екип на компанията трябва най-накрая да го изслуша и да му даде зелена светлина за завръщане. По думите му, от инцидента са изминали едва 2 месеца, но той се чувства в перфектна форма и неговият отбор има спешна нужда от лидерските му качества на терена.

Конфликтът между двамата атлети всъщност има доста по-дълга история, която датира още от февруари същата година. Тогава Пол провокира Брейди с твърдението, че кечистите са толкова атлетични, колкото и професионалните играчи от NFL, което футболната легенда счете за несериозно. Напрежението ескалира допълнително през март по време на демонстративен турнир по флаг футбол, където Брейди открито се подигра с Пол на игрището и дори го уцели демонстративно с топка в лицето.

След като последното видео стана вирусно, феновете започнаха сериозно да подозират, че враждата може да е добре планиран кеч сценарий. Само ден преди шамара, по време на подкаст с кеч звездата Коди Роудс, Брейди призна, че очаква официална покана от президента на WWE Ник Хан. Футболната легенда сподели, че неговият близък приятел Роб Гронковски вече е имал успешни изяви на ринга и самият той иска да докаже на света, че въпреки пенсионирането си, все още притежава завидни атлетически умения за поне 1 голям мач.