България

Пожар наложи евакуация на 50 души в несебърското село Кошарица

Силният вятър затруднява 5 екипа на пожарната в района на голям супермаркет, за момента няма опасност за хората

Стела Христова Стела Христова

Обновена преди 36 минути / 18 юли 2026, 17:09
Пожар наложи евакуация на 50 души в несебърското село Кошарица
Източник: БТА

П ожар наложи евакуацията на 50 души от несебърското село Кошарица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Бургас.

Сигналът за горящи сухи треви е получен около 15:13 часа. Заради силния вятър пожарът се е разраснал и е достигнал в близост до къщи и вили. Районът е бил силно задимен, което е наложило евакуацията на живеещите в крайните имоти.

В гасенето са участвали седем противопожарни автомобила от Несебър, Поморие и Бургас, както и водоноска на община Несебър. В помощ на служителите на Районно управление – Несебър са били изпратени и три екипа на "Специализираните полицейски сили" от Бургас.

Огънят е овладян и потушен.

При извършения оглед е установено, че огънят е унищожил между 50 и 70 декара сухи треви. Причините за възникването на пожара са в процес на изясняване.

Редактор: Стела Христова
Източник: Галя Тенева/БТА    
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