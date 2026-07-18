България

Илияна Йотова в Карлово: Левски превърна стремежите ни в неподвластен на времето национален идеал

Повод за думите на българския президент станаха тържествените чествания по случай 189 години от рождението на Апостола на свободата в родния му град

Стела Христова Стела Христова

18 юли 2026, 22:58
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Б ългарският президент Илияна Йотова присъства на тържественото отбелязване на 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски в Карлово. Официалната церемония и военният ритуал, в който се включиха представителни роти от 61-ва Стрямска механизирана бригада и военен духов оркестър, се проведоха на едноименния площад в родния град на революционера.

В официалното си слово държавният глава подчерта, че Апостолът е облякъл в слово и плът въжделенията на един народ, жадуващ своята свобода. Според нея той е въплътил в здрава нишка нравствените, политически и обществени стремежи на българите, превръщайки ги в национален идеал, който остава неподвластен на времето. Тя отбеляза, че за нея е истинска чест да бъде сред жителите и гостите на Карлово в деня, в който цялата страна отдава почит пред личността и делото на най-първия сред апостолите на националната ни революция.

В официалното си слово държавният глава подчерта, че Апостолът е облякъл в слово и плът въжделенията на един народ, жадуващ своята свобода
В официалното си слово държавният глава подчерта, че Апостолът е облякъл в слово и плът въжделенията на един народ, жадуващ своята свобода Източник: БТА
  • Карлово като пазител на общобългарската светиня

Президентът Йотова се обърна с благодарност към карловци за това, че почти два века съхраняват къщата на Апостола, превърнала се в истинска национална светиня. Тя напомни, че именно в този град се намира църквата, в която е ръкоположен йеромонах Игнатий, тук всяка пътека помни неговите стъпки и тук почива майка му, която никога не преклони глава.

По думите на държавния глава заветите на безсмъртния герой, които някога обърнаха времето и промениха родината ни, тази вечер ще достигнат до всяко българско сърце. Тя изтъкна, че тези идеали няма просто да останат в официалните слова, а ще бъдат припомнени и прошепнати от мало и голямо, защото паметта за тях е жива.

По думите на държавния глава заветите на безсмъртния герой, които някога обърнаха времето и промениха родината ни, тази вечер ще достигнат до всяко българско сърце
По думите на държавния глава заветите на безсмъртния герой, които някога обърнаха времето и промениха родината ни, тази вечер ще достигнат до всяко българско сърце Източник: БТА

В речта си Йотова акцентира върху факта, че Апостолът е мразел малодушието и предателството и е съсичал с остри думи всеки, който в името на личната изгода е бил готов да изпепели общите идеали. Тя посочи, че Левски стои толкова високо на пиедестала на историята ни, защото никога не е поискал нищо за себе си, оставяйки ни най-важния завет – че победата по трудния път на свободата се извоюва само с дружни усилия.

Президентът призова за непримиримост към съвременните кривици и подчерта, че постигането на чистата и свята република изисква още много борба и усилия. В епохата на свръхинформация и развиващи се технологии общението с историята и идентичността ни е по-важно от всякога. Йотова завърши с призив да пазим добродетелите на Левски, за да покълнат те в следващите поколения българи, и завърши речта си с думите: „Поклон пред паметта ти, Апостоле! Да живее България!“.

Редактор: Стела Христова
Източник: Таня Благова, София Господинова/БТА    
Васил Левски Карлово Илияна Йотова Апостол на свободата Годишнина от рождение Национален идеал
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Илияна Йотова в Карлово: Левски превърна стремежите ни в неподвластен на времето национален идеал

Илияна Йотова в Карлово: Левски превърна стремежите ни в неподвластен на времето национален идеал

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