Траян елиминира Сапунджиева и се класира на финалите в “Игри на волята”

Първото си интервю IT специалистката даде в подкаста “След Игрите”

28 ноември 2025, 23:05
Т енисистът Траян зае последното място във финалите на приключенското риалити “Игри на волята” тази вечер. В битката за оцеляване той се изправи срещу Сапунджиева.

Съревнованието между двамата номинирани изпита тяхната издръжливост, концентрация и ловкост. Двамата воини се представиха отлично на Арената до финалните два елемента на трасето. Изпитанието за точност и логическата задача затрудниха максимално участниците, което наложи и намесата на водещия Павел Николов. След това тенисистът Траян съумя да се справи с финалното препятствие първи и сложи край на участието на своята съперничка. Незадоволителното му представяне обаче го лиши от награда за победата.

Източник: NOVA

Елиминираната Сапунджиева е следващият ексклузивен гост в подкаста “След Игрите”. В новото издание на поредицата непримиримата Амазонка разказа за перипетиите си в голямата игра, за коалицията с д-р Пекин и какво не ѝ достигна, за да се класира във финалната осмица. Епизодът е наличен в  NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Източник: NOVA

Утре на бойното поле в Дивия север започват финалите на екстремната надпревара, където Траян, Калин, Дино, Радостина, Николета, Теодор-Чикагото,

Мирослав и Алекс ще премерят сили в индивидуално изпитание за първи път.

Гледайте “Игри на волята” в събота, 29 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Игри на волята Приключенско риалити Траян Сапунджиева Елиминация Финали Битка за оцеляване Арена NOVA Павел Николов
