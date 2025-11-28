"Хизбула" обеща ответни действия след убийството на високопоставен командир

Л иванското шиитско движение "Хизбула" има право да отвърне в удобен момент на извършеното от Израел убийство на своя ръководител, заяви в предавана по телевизията реч настоящият лидер на движението Наим Касем, цитиран от Франс прес и Ройтерс.

Военният ръководител на "Хизбула" Хайтам Али Табатаби беше убит в неделя при израелски удар по южното предградие на Бейрут.

Това "е отявлена агресия [...] Наше право е да отговорим и ще решим кога" да го направим, каза Наим Касем.

Назначиха нов лидер нa "Хизбула"

Касем направи изявлението си на фона на опасенията в Ливан, че Израел може да ескалира бомбардировките си на ливанска територия, за да принуди "Хизбула" да се разоръжи - искане, което шиитското движение отхвърля.

Убийството на Хайтам Али Табтабаи засили тези опасения.

Касем подчерта, че "Хизбула" ще избере момента на отмъщението и че не се страхува от заплахите за по-мащабна военновъздушна операция на Израел в Ливан. Същевременно, лидерът на шиитското движение каза, че е възможна нова война.

🎥اغتيال الشهيد القائد السيد هيثم الطبطبائي ورفاقه اعتداء سافر.. من حقنا الرد..



الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم "حفظه الله" pic.twitter.com/9PcFIxD7s0 — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) November 28, 2025

"Очаквате ли нова война по-късно? Възможна е по някое време. Да, възможно е да има война, възможно е да няма война", заяви Касем.

Лидерът не поясни каква точно би била позицията на "Хизбула", ако има нова война, но призова Ливан да изготви план за конфронтация с Израел, който да разчита на ливанската армия и на ливанския народ.

Касем изрази надежда предстоящата визита на папа Лъв Четиринадесети в Ливан да изиграе роля "за мира и за слагане край на израелската агресия".

"Хизбула": Ще изберем нов лидер при първа възможност

Ливан е подлаган на все по-силен натиск от Израел и САЩ да гарантира по-бързо разоръжаването на "Хизбула" и на други въоръжени групировки на ливанска територия.

Непосредствено след края на речта на Касем, която бе излъчена пряко, говорителят на израелската армия Авихай Адрае заяви, че опитите на ливанската армия да изземе оръжията на "Хизбула" в Южен Ливан са неадекватни. "Хизбула" продължава да ги манипулира и да работи тайно за съхраняването на арсенала си", каза Адрае в социалната мрежа "Екс".

"Хизбула" казва, че няма да се откаже от оръжията си, докато Израел продължава да нанася удари по територията на Ливан и да държи под своя окупация пет пункта в Южен Ливан.