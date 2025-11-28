България

БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика

28 ноември 2025, 17:39
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
Източник: Георги Димитров/Vesti

Н а свое заседание Управителният съвет на БНБ взе решение с оглед въвеждане на еврото като национална валута и прекратяване на безналичните сделки и операции, деноминирани в левове, считано от 1 януари 2026 г., БНБ да преустанови изготвянето и публикуването на индекса "ЛЕОНИА Плюс“ и обявяването на основен лихвен процент (ОЛП) по чл. 35 от Закона за Българската народна банка. Със същото решение на Управителния съвет на БНБ, считано от 1 януари 2026 г., се отменят съответно "Методика за изчисляване на индекс за сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар "ЛЕОНИА Плюс“ и "Методика за определяне на основен лихвен процент“.

Индексът "ЛЕОНИА Плюс“ се изготвя и публикува от БНБ всеки работен ден, считано от 1 юли 2017 г., съгласно "Методика за изчисляване на индекс за сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар "ЛЕОНИА Плюс“. Индексът "ЛЕОНИА Плюс“ представлява среднопретеглена стойност на лихвените проценти по всички сделки за предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар в България.

БНБ махна СОФИБОР, ще се вдигнат ли лихвите

Освен за справочни цели индексът "ЛЕОНИА Плюс“ се използва като база за изчисляването на ОЛП съгласно "Методика за определяне на основен лихвен процент“. Основният лихвен процент представлява средната аритметична величина от стойностите на индекса "ЛЕОНИА Плюс“ за работните дни на предходния календарен месец (базисен период), през които има публикувани стойности на индекса "ЛЕОНИА Плюс“, а когато тази средна аритметична величина възлиза на стойност по-малка от нула, ОЛП се определя в размер, равен на нула.

Последната стойност на индекса "ЛЕОНИА Плюс“ ще бъде публикувана на интернет страницата на БНБ на 30 декември 2025 г. (последния работен ден за годината), а последната стойност на ОЛП ще бъде обявена на 1 декември 2025 г. и ще важи до края на същия календарен месец съгласно "Методика за определяне на основен лихвен процент“.

Ще оскъпи ли еврото банковите услуги и кредитите

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове (Регламент (ЕС) 2016/1011), при прекратяване изготвянето на бенчмарк, използван при ценообразуването на финансови договори (договори за кредит) и финансови инструменти, бенчмаркът, който подлежи на прекратяване, следва да бъде заменен с друг индекс или индикатор в съответствие с поддържаните от кредиторите писмени планове за действие при прекратяване на бенчмарк по чл. 28, ал. 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 и при спазване на изискванията на чл. 44 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

По отношение използването на ОЛП като база за изчисляване на законната лихва, съгласно ПМС № 426 от 2014 г. във връзка с чл. 86 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), считано от 1 януари 2026 г., следва да бъде прилаган друг референтен индекс (лихвена база) в съответствие с изискванията на чл. 2, т. 6 и 7 от Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки и приложимия за държава членка, чиято валута е еврото, референтен индикатор, по ред, определен от Министерския съвет.

Източник: Агенция "Фокус"    
БНБ Въвеждане на еврото ЛЕОНИА Плюс Основен лихвен процент Прекратяване на индекси Междубанков пазар Безналични сделки Финансови договори Референтен
