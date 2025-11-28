Премиерът Желязков инспектира пораженията от валежите край Симитли

П ремиерът Желязков посети района на Симитли днес, където проливните дъждове през последните дни компрометираха сериозно дигата на Градевска река над града. На място той провери как институциите действат за укрепване на съоръжението и за предотвратяване на евентуално наводнение.

Благодарение на бързата реакция на "Напоителни системи", община Симитли и всички ангажирани служби, възстановителните дейности са започнали незабавно с необходимата техника и човешки ресурс, каза областния управител на Благоевград Георги Динев.

На терен е и изпълнителният директор на "Напоителни системи" АД Снежина Динева.

Местен жител, пострадал при голямото бедствие през 2011 г., разказа за преживяния тогава ужас. "Водата беше стигнала метър и повече. Къщите се наводниха, дворовете ни бяха унищожени", сподели той. По думите му хората в района все още не се чувстват спокойни и следят внимателно ситуацията. "През изминалото денонощие постоянно проверявах нивото на реката, за да съм готов за евакуация", добави мъжът.

Снежина Динева, изпълнителен директор на "Напоителни системи" АД, посочи: "Вследствие на обилните валежи през вчерашния ден нивото на река Градевска се повиши рязко. За да не допуснем аварийни ситуации, незабавно започнахме спешни аварийно-възстановителни дейности, тъй като съществуваше реален риск части от дигата да бъдат скъсани. В района имаше участъци, които трябваше да бъдат укрепени спешно, тъй като не бяха напълно възстановени. С цел да предотвратим заливане на къщи и опасност за живота и здравето на населението предприехме всички необходими мерки за укрепване на дигата и недопускане на критични ситуации."

Георги Динев увери, че ситуацията се следи непрекъснато и се наблюдава внимателно вливането на Градевска река в Струма. Той посочи, че е създаден кризисен щаб, който обхожда всички проблемни участъци в района. По думите му на терен работят екипи от "Областно пътно управление Благоевград" и Басейнова Дирекция "ЗБР" - гр.Благоевград, които извършват постоянни огледи и координират действията за предотвратяване на опасни ситуации.

Премиерът Росен Желязков подчерта, че е изключително важно да има пълна прогноза и максимална прозрачност в случай че се наложи контролирано изпускане на язовир Студена.

Снежина Динева уточни, че според информация от МОСВ язовир Студена има капацитет да поеме още около един милион кубични метра вода. По думите ѝ се предвижда от утре да започне контролирано изпускане с обем 0.8 кубични метра, като мярката цели да гарантира безопасното ниво на водоема при продължаващи валежи.

Кметът Апостол Апостолов съобщи, че има пълна готовност за задействане на системата за предупреждение BG-Alert, ако ситуацията го наложи. Системата ще бъде активирана при риск за населението и необходимост от бързо информиране на гражданите.

Екипите продължават работа по укрепването на дигата.

Припомняме, че община Симитли обяви бедствено положение поради продължаващите проливни дъждове и усложнената метеорологична обстановка от изминалото денонощие. Това съобщиха по-рано днес от общинския пресцентър.

В резултат на интензивните валежи са причинени значителни щети във всички населени места на територията на общината. От пресцентъра посочват, че има свличане на земни маси и камъни, образуване на локви и наводнени участъци по пътища и улици, както и нарушения в инфраструктурата.

Бедственото положение е обявено от кмета на Симитли Апостол Апостолов, а от общинското ръководство апелират жителите и гостите на общината към повишено внимание и отговорност. От Общината посочват още, че ситуацията се следи непрекъснато, а информацията за развитието ѝ ще бъде своевременно предоставяна на жителите и гостите чрез официалните канали на Общината.

Симитли е четвъртата община на територията на област Благоевград, която обяви бедствено положение. През днешния ден такова бе обявено и в общините Петрич, Сандански и Струмяни.

От Областна администрация – Благоевград съобщиха, че засега нивата на големите реки – Струма и Места са малко над средните, но все още далеч от критичните стойности. По-големият проблем е свързан с малките реки, които се вливат в Струма и Места.

Падналото количество дъжд по високите части на планините Пирин и Беласица е между 50-60 литра на квадратен метър. От областната управа съобщиха още, че институциите остават в повишена готовност, а дежурни екипи следят критичните точки в областта и остават да патрулират и през нощта. В случай на усложняване на обстановката ще бъдат издадени допълнителни инструкции.