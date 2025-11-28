Никола Цолов с отличен дебют във Формула 2 в Катар

Н икола Цолов се класира на седмо място в квалификацията за състезанието в Катар още в дебюта си във Формула 2.

Българинът, който ще кара в последните два старта от сезона за екипа на Кампос Рейсинг, показа страхотна адаптивност на непознатата за него писта в Лусаил и се нареди само на 0.649 хилядни от най-добрия резултат в квалификацията, който бе поставен от германеца Оливер Гьоте (МП Моторспорт).

WHAT. A. DEBUT. 🤯



P7 for Nikola Tsolov in his first ever #F2 Qualifying session 👊🇧🇬#QatarGP pic.twitter.com/zs0pdEdr2f — Formula 2 (@Formula2) November 28, 2025

Цолов постигна време от 1 минута и 36.764 секунди в най-добрата си обиколка. Времето на Гьоте бе 1:36.115 минути, като той изпревари с 0.040 секунди италианеца Леонардо Форнароли, който по-рано днес бе с най-добрия резултат в тренировката. Трети в квалификацията остана французинът Виктор Мартен (АРТ Гран при) на 0.170 секунди от Гьоте.

Днешното представяне на Цолов означава, че в утрешното спринтово състезание от 23 обиколки той ще потегли от четвърта позиция. В неделя, в редовното състезание, той ще бъде на седма позиция.