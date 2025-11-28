Едно просто изследване предсказва ужасна диагноза преди тестовете

Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Шеф Станислав и Божидара разкриха каква е причината за развода им: "Новините в жълтите медии са фалшиви"! (ВИДЕО)

У лтразвуково изследване на съдовете на главата и шията се извършва при съмнение за мозъчносъдови инциденти (главоболие, световъртеж), при наличие на рискови фактори (хипертония, диабет, висок холестерол), след инсулт или при подготовка за сърдечно-съдова операция.

(Във видеото: "Чудо на медицината": Лекари спасиха жена, след като получава инсулт и инфаркт едновременно)

Учени от University College London тестваха как това изследване може да помогне за диагностициране на сърдечна недостатъчност.

Проучването е публикувано в Journal of the American Heart Association. В проучването са участвали 1631 британски възрастни на възраст 71–92 години, всички от които са преминали ултразвуково изследване на каротидната артерия като част от Британското регионално сърдечно проучване от 2010 до 2012 г.

Учените са оценили гъвкавостта и дебелината на каротидните артерии. Те са идентифицирали 25% от мъжете с най-ригидни артерии и са сравнили честотата на сърдечна недостатъчност във всяка група за период от шест години след ултразвуковото изследване. Дори като се вземат предвид други потенциални фактори (възраст, тегло, тютюнопушене и инфаркти), мъжете с най-малко гъвкави артерии са имали 2,5 пъти по-висок риск от сърдечна недостатъчност, отколкото мъжете с по-гъвкави артерии. Учените смятат, че рискът от сърдечни проблеми е свързан с факта, че еластичните артерии се стесняват, което прави все по-трудно сърцето да изпомпва кръв.

Участниците с удебелени стени на каротидните артерии са били по-склонни да получат инфаркт или да починат от такъв. Всяко увеличение с една единица на дебелината на артериалната стена (0,16 мм) е увеличило вероятността от инфаркт с приблизително 29%, дори след отчитане на други значими фактори като възраст и телесно тегло. Изследователите обаче не са открили статистически значима връзка между дебелината на артериите и сърдечната недостатъчност .

Сърдечната недостатъчност кара сърцето да не може да изпомпва кръвта правилно. Това състояние засяга цялото тяло, особено задух (поради натрупване на кръв в белите дробове) и подуване (поради натрупване на кръв в краката). В Русия основните диагностични тестове са ехокардиография и ЕКГ.