Едно просто изследване предсказва ужасна диагноза преди тестовете

Учени са открили нов начин за откриване на опасно сърдечно заболяване

28 ноември 2025, 06:29
Шеф Станислав и Божидара разкриха каква е причината за развода им: "Новините в жълтите медии са фалшиви"! (ВИДЕО)
Стана ясно как ниското кръвно налягане разрушава тялото
Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)
Ръждавичка от “Игри на волята”: Най-големият ми враг в Игрите бях самата аз! (ВИДЕО)
Отдаваме почит на светите Алипий Стълпник и Стилян Пафлагонийски, детепазител
Ръждавичка отпадна на крачка от финалите в “Игри на волята”
Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”
Отдаваме почит на свещеномъченик Климент Римски и на св. Климент Охридски

У лтразвуково изследване на съдовете на главата и шията се извършва при съмнение за мозъчносъдови инциденти (главоболие, световъртеж), при наличие на рискови фактори (хипертония, диабет, висок холестерол), след инсулт или при подготовка за сърдечно-съдова операция.

(Във видеото: "Чудо на медицината": Лекари спасиха жена, след като получава инсулт и инфаркт едновременно)

Учени от University College London тестваха как това изследване може да помогне за диагностициране на сърдечна недостатъчност.

Проучването е публикувано в Journal of the American Heart Association. В проучването са участвали 1631 британски възрастни на възраст 71–92 години, всички от които са преминали ултразвуково изследване на каротидната артерия като част от Британското регионално сърдечно проучване от 2010 до 2012 г.

Учените са оценили гъвкавостта и дебелината на каротидните артерии. Те са идентифицирали 25% от мъжете с най-ригидни артерии и са сравнили честотата на сърдечна недостатъчност във всяка група за период от шест години след ултразвуковото изследване. Дори като се вземат предвид други потенциални фактори (възраст, тегло, тютюнопушене и инфаркти), мъжете с най-малко гъвкави артерии са имали 2,5 пъти по-висок риск от сърдечна недостатъчност, отколкото мъжете с по-гъвкави артерии. Учените смятат, че рискът от сърдечни проблеми е свързан с факта, че еластичните артерии се стесняват, което прави все по-трудно сърцето да изпомпва кръв.

Участниците с удебелени стени на каротидните артерии са били по-склонни да получат инфаркт или да починат от такъв. Всяко увеличение с една единица на дебелината на артериалната стена (0,16 мм) е увеличило вероятността от инфаркт с приблизително 29%, дори след отчитане на други значими фактори като възраст и телесно тегло. Изследователите обаче не са открили статистически значима връзка между дебелината на артериите и сърдечната недостатъчност .

Сърдечната недостатъчност кара сърцето да не може да изпомпва кръвта правилно. Това състояние засяга цялото тяло, особено задух (поради натрупване на кръв в белите дробове) и подуване (поради натрупване на кръв в краката). В Русия основните диагностични тестове са ехокардиография и ЕКГ.

Източник: Рамблер    
Ултразвук Сърдечна недостатъчност Каротидни артерии Рискови фактори Инсулт Артериална гъвкавост Дебелина на артерии Диагностика Сърдечно-съдови заболявания Хипертония
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Фейслифтът на Opel Astra доказва, че хечбекът все още има какво да каже

Промените в Бюджет 2026: Работодатели и синдикати на среща във финансовото министерство

Състезанието за наследник на Тръмп започна

Оставиха в ареста украинеца, обвинен за убийство в "Студентски град"

Бедственото положение в Сандански: Обстановката - усложнена, институциите са в готовност

Великобритания даде временен лиценз на "Лукойл Интернешънъл"

Организират дарителска кампания за набиране на 200 000 лева за гаранцията на Благомир Коцев

Путин: Руските сили обкръжиха Покровск, контролират 70%; ожесточени боеве

Люка Филип е новият председател на Интерпол

Разкриха мотива за жестокото убийство в Мадан

Министерство на здравеопазването осъди агресия срещу служителки пред парламента

БСП заплашва с излизане от управлението заради бюджета

Орбан: Унгария и Сърбия са ключови за Балканската стабилност

Кейт Мидълтън се завърна и остави всички без думи

7 обвинени след акцията, свързана с "Исторически парк"

