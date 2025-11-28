На фона на корупционен скандал: Началникът на кабинета на Зеленски подава оставка

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че началникът му на кабинета Андрий Ермак​ е подал оставка след антикорупционен обиск на дома му. Това предаде BBC .

Ермак​, на 54 години, е най-близкият съветник на Зеленски, но през последните седмици е подложен на нарастващ натиск заради скандал с корупция, въпреки че срещу него не са повдигнати обвинения за каквото и да е нарушение.

Zelensky's chief of staff resigns after Ukrainian anti-corruption police raid home Yermak, 54, has been Zelensky's closest adviser throughout Russia's full-scale war. pic.twitter.com/tcG5HZ0r2M — FSTV_SPORTS (@FSTV_SPORTS) November 28, 2025

Антикорупционните органи на Украйна обискираха апартамента му в правителствения квартал на Киев в ранните часове на петък, а Ермак заяви в социалните мрежи: "от моя страна има пълно съдействие".

Зеленски наскоро бе назначил началника на кабинета си да ръководи ключови преговори през следващите дни, докато американският президент Доналд Тръмп води нова инициатива за прекратяване на войната с Русия.

Домът на Андрий Ермак в Украйна беше обискиран

"Благодарен съм на Андрий, че позицията на Украйна по преговорната линия винаги бе представяна както трябва: винаги беше патриотична позиция", каза украинският лидер в обръщение в Киев в петък.

"Но искам да няма слухове и спекулации. Относно новия ръководител на кабинета, утре ще проведа консултации с тези, които биха могли да водят тази институция. Когато цялото внимание е фокусирано върху дипломацията и отбраната във война, се изисква вътрешна сила."

Дясната ръка на Зеленски – енигма с все по-голяма власт

Оставката на Андрий Ермак​ от водещия кръг на украинското ръководство ще бъде сериозен удар за президента Володимир Зеленски, като се има предвид, че американският министър на армията Дан Дрискол ще пристигне в Киев до края на тази седмица като част от плана за мир на Доналд Тръмп. Американски представители ще пътуват до Москва следващата седмица.

Още часове преди акцията в неговия апартамент Ермак​ подчерта значимото си влияние в украинското ръководство, обяснявайки позицията на правителството под натиска на САЩ да направи териториални отстъпки.

Сянката на Зеленски

"Докато Зеленски е президент, никой не трябва да разчита, че ще отстъпим територии", заяви Ермак​ пред сайта The Atlantic.

Русия е поискала от Украйна да предаде отстъпи, които все още контролира в източния регион Донецк, включително няколко стратегически важни града.

На фона на обвинения в корупция: Зеленски с нови рокади в Украйна

"Ако не се оттеглят доброволно, ще постигнем това с военна сила", каза Путин в четвъртък.

В интервюто си Ермак​ призна, че е подложен на "огромен" натиск да се оттегли, добавяйки: "Случаят е доста популярен и е необходимо обективно и независимо разследване без политическо влияние".