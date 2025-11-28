Свят

Главният прокурор на Русия: Групата "Пуси райът" да бъде призната за екстремистка

Внесеният иск ще бъде разгледан от Тверския съд в Москва

28 ноември 2025, 20:04
Главният прокурор на Русия: Групата "Пуси райът" да бъде призната за екстремистка
Източник: БТА

Г лавният прокурор на Русия Александър Гуцан поиска от съд в Москва да обяви пънк група "Пуси райът" за екстремистка, предаде ТАСС, като се позова на руското министерство на правосъдието.

Административното дело за признаване на "Пуси райът" за екстремистка организация и забрана на дейността й на територията на Русия е насрочено за 15 декември 2025 г., се посочва в съобщение на министерството.

Внесеният иск ще бъде разгледан от Тверския съд в Москва.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
Пуси райът Русия Екстремизъм Съдебен процес Забрана на дейност Главен прокурор Александър Гуцан Москва Пънк група Министерство на правосъдието
Последвайте ни

По темата

БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика

БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика

Унгарската опозиция: Путин отново извика Орбан в Москва

Унгарската опозиция: Путин отново извика Орбан в Москва

Четирима задържани за грабеж и отвличане на жена в Николаево

Четирима задържани за грабеж и отвличане на жена в Николаево

На фона на корупционен скандал: Началникът на кабинета на Зеленски подава оставка

На фона на корупционен скандал: Началникът на кабинета на Зеленски подава оставка

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg
28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа
Ексклузивно

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

Преди 13 часа
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Ексклузивно

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

Преди 13 часа
За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев
Ексклузивно

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Преди 13 часа
Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом
Ексклузивно

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Преди 13 часа

Виц на деня

Съдията: -Престъплението е извършено със замах, дързост и прецизност. Подсъдимият: -Колкото и комплименти да ми правите, няма да си призная.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Никола Цолов с отличен дебют във Формула 2 в Катар

Никола Цолов с отличен дебют във Формула 2 в Катар

България Преди 49 минути

Българинът, който ще кара в последните два старта от сезона за екипа на Кампос Рейсинг, показа страхотна адаптивност на непознатата за него писта в Лусаил

След четиричасови преговори: Путин лично изпрати унгарския премиер на излизане от Кремъл

След четиричасови преговори: Путин лично изпрати унгарския премиер на излизане от Кремъл

Свят Преди 1 час

Срещата между двамата лидери се състоя в Сенатския дворец, резиденцията на Путин в Кремъл

Премиерът Желязков инспектира пораженията от валежите край Симитли

Премиерът Желязков инспектира пораженията от валежите край Симитли

България Преди 3 часа

Екипите продължават работа по укрепването на дигата

Неразказаната история на Брус Лий – пътят към славата и мистерията около смъртта му

Неразказаната история на Брус Лий – пътят към славата и мистерията около смъртта му

Любопитно Преди 3 часа

На 27 ноември Брус Лий щеше да навърши 85 години

Снимката е илюстративна

Катастрофа между трамвай и автомобил на столичния булевард "Овча Купел"

България Преди 3 часа

Към момента няма информация за пострадали, както и каква е причината за възникване на ПТП-то

Еврокомисар към Украйна: Осъдете корумпираните, ако искате членство в ЕС

Еврокомисар към Украйна: Осъдете корумпираните, ако искате членство в ЕС

Свят Преди 3 часа

Въпреки че процесът на реформи в Украйна продължава, Макграт заяви, че смята, че Киев полага „най-доброто“, на което е способен, за да се бори с корупцията

<p>Детето, оцеляло в тежката катастрофа край Пловдив, се събуди &ndash; пита за родителите си</p>

Бащата на Сияна: Детето, оцеляло в катастрофа край Пловдив, се събуди – пита за родителите си

България Преди 3 часа

Катастрофата с три жертви и едно тежко ранено дете стана на 24 ноември

"Най-голямо щастие – в прегръдката на децата си" - Благомир Коцев с трогателни думи на свобода

"Най-голямо щастие – в прегръдката на децата си" - Благомир Коцев с трогателни думи на свобода

България Преди 3 часа

"Докато гражданите на Варна, София и безброй други български градове писаха история по площадите, аз можех само да гледам от килията. Моята свобода е тяхна победа. За нея, ще им бъда вечно признателен", написа Коцев

<p>Кой ще оглави Европейската прокуратура след Лаура Кьовеши?</p>

Четирима кандидати се борят за поста ръководител на Европейската прокуратура

Свят Преди 3 часа

Кандидатите ще отговарят на въпроси, свързани с намеренията им ефективно да разследват и предават на правосъдието извършителите на престъпления

„Най-великото от всички“: Зимното яйце на Фаберже се очаква да постави нов рекорд на търг

„Най-великото от всички“: Зимното яйце на Фаберже се очаква да постави нов рекорд на търг

Свят Преди 3 часа

Едно от най-редките Имперски яйца на Фаберже – Зимното яйце от 1913 г. – излиза на търг с очаквана цена над 20 милиона паунда

Домът на Андрий Ермак в Украйна беше обискиран

Домът на Андрий Ермак в Украйна беше обискиран

Свят Преди 3 часа

Eрмак посочи, че сътрудничи напълно на властите

Германия задържа украинец за саботажа на "Северен поток"

Германия задържа украинец за саботажа на "Северен поток"

Свят Преди 4 часа

Украинецът Серхий Кузнецов е задържан по нареждане на Федералния съд в Карлсруе

Паднала скала блокира жп линията София–Кулата

Паднала скала блокира жп линията София–Кулата

България Преди 4 часа

Няма пострадали хора

Мистериозен бял прах паникьоса полицията в германския град Зиген

Мистериозен бял прах паникьоса полицията в германския град Зиген

Свят Преди 4 часа

Полицията обаче засега не е успяла да установи какво точно е прахообразното вещество

Ионуц Моштеану

Министър на отбраната подаде оставка: Измислено образование в автобиография разтърси кабинет в разгара на руските атаки в Румъния

Свят Преди 4 часа

Ионуц Моштеану заявявал, че е завършил университет в Букурещ, въпреки че никога не е посещавал учебното заведение, съобщават местни медии

Жестока катастрофа - пешеходка загина, блъсната от камион в центъра на Плевен

Жестока катастрофа - пешеходка загина, блъсната от камион в центъра на Плевен

България Преди 4 часа

Пробите за наличие на алкохол и наркотични вещества на водача, направени с техническо средство, са отрицателни

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
1

Тарантули и гекони - жертви на контрабанда

sinoptik.bg
1

Да помогнем да един от пазителите на Родопите

sinoptik.bg

10 признака, че партньорът ти не те подкрепя

Edna.bg

Числото на кармата ти: как да го изчислиш и какво означава

Edna.bg

Никола Цолов: Щастлив съм, имаме шанс да се борим и за двете състезания

Gong.bg

Душан Косич: Ядосани сме, искаме да сме на върха, но не сме достатъчно добри

Gong.bg

Никола Цолов с впечатляващ дебют: Седмо място във Формула 2

Nova.bg

Началникът на кабинета на Зеленски подаде оставка след корупционния скандал

Nova.bg