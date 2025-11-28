Главният прокурор на Русия: Групата "Пуси райът" да бъде призната за екстремистка

Г лавният прокурор на Русия Александър Гуцан поиска от съд в Москва да обяви пънк група "Пуси райът" за екстремистка, предаде ТАСС, като се позова на руското министерство на правосъдието.

Генпрокуратура потребовала признать Pussy Riot «экстремистами». Надежда Толоконникова о требовании: «Экстремизм — вторгаться в чужие страны и совершать военные преступления. Панки, художницы, трикстеры, блаженные — голос здравого смысла в стране»https://t.co/bhxB5I6zKo — The Insider (@the_ins_ru) November 28, 2025

Административното дело за признаване на "Пуси райът" за екстремистка организация и забрана на дейността й на територията на Русия е насрочено за 15 декември 2025 г., се посочва в съобщение на министерството.

Внесеният иск ще бъде разгледан от Тверския съд в Москва.