Русия обявяви Human Rights Watch за „нежелана организация“

Р уските власти обявиха днес „Хюман Райтс Уоч“ за „нежелана организация“ – етикет, който според закон от 2015 г. превръща в престъпление връзката с подобни организации, предаде Асошиейтед прес.

Това означава, че международната правозащитна организация трябва да спре всякаква дейност в Русия и че онези, които си сътрудничат с нея или я подкрепят, може да бъдат подведени под отговорност.

Russia’s Justice Ministry has added the US-based Human Rights Watch to the list of foreign and international non-governmental organizations whose activities are considered undesirable in Russia, the agency’s website reports:https://t.co/MtTYPoEi63 pic.twitter.com/DLXw473g0J — TASS (@tassagency_en) November 28, 2025

„В продължение на повече от три десетилетия дейността на „Хюман Райтс Уоч“ в постсъветска Русия оказва натиск върху правителството да спазва правата и свободите на човека“, заяви изпълнителният директор на организацията Филип Болопион в изявление. „Нашата работа не се е променила, но това, което се е променило драстично, е пълното прегръщане на диктаторските политики от страна на правителството, зашеметяващото засилване на репресиите и мащабът на военните престъпления, които силите му извършват в Украйна“, допълни той.

Решението на руската главна прокуратура е поредният пример за репресии срещу критиците, които се засилиха до безпрецедентни нива след пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., отбелязва АП.

В отделно днешно изявление прокуратурата заяви, че образува дело срещу руската феминистка пънк група „Пуси Райт“, което ще я определи като екстремистка организация.

Вчера Върховният съд на Русия обяви Фонда за борба с корупцията, създаден от покойния опозиционер Алексей Навални, за терористична организация. Решението е насочено срещу регистрираната в САЩ организация ФБК, която стана фокусна точка за групата, след като през 2021 г. оригиналната фондация беше обявена за „нежелана организация“ от руското правителство.

Списъкът на „нежелани организации“ на Русия в момента обхваща повече от 275 организации, включително видни независими новинарски издания и правозащитни групи.