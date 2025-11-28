Четирима задържани за грабеж и отвличане на жена в Николаево

Ч етирима мъже - на 37, 69, 48 и 18 години, са задържани след постъпил сигнал за грабеж и отвличане на жена в Николаево, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Сигналът е получен вчера в полицейския участък в Гурково при Районно управление - Казанлък.

Мъжът, подал сигнала, е заявил, че на същия ден на улица в Николаево четирима негови познати са отвлекли 34-годишна жена. По думите му те са се придвижвали с лек автомобил „Фолксваген". Подателят на сигнала е казал още, че единият от мъжете, след употреба на сила, му е отнел сумата от 450 лева, мобилен телефон и кабел за зареждане, както и златен ланец от жената.

В резултат на проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия на полицейските служители са установили четиримата мъже в Стара Загора. У тях са намерени вещите, предмет на извършения грабеж, като те са ги предали с протокол за доброволно предаване.

Жената също е установена и се намира при близките си, уточниха от полицията.

В Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство по чл.142, ал.1 и по чл.198, ал.1 от Наказателния кодекс под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора.

През септември т.г. Окръжният съд в Стара Загора наложи общо наказание от пет години лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване на 42-годишен мъж за нанесена средна телесна повреда, отправени заплахи и отвличане на млада жена.