Кремъл: Очакваме детайли по мирния план преди визитата на делегацията от САЩ

К ремъл заяви днес, че очаква да получи информация за мирния план за Украйна преди следващата седмица американска делегация да пристигне в Москва, предаде Ройтерс.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред руския Първи канал, че Вашингтон информира Москва за съгласуването на положенията на американския мирен план, предаде ТАСС.
Кремъл: Путин е готов да обсъди мира в Украйна, но иска да постигне целите си
"Получаваме някакви моменти, които те съгласуват. Затова към момента на срещата следващата седмица на Путин с тази делегация, която ще пристигне, ще разполагаме с информация за тези въпроси, които така или иначе са били обсъдени и съгласувани", заяви Песков.
Песков каза още, че Москва работи с убеждението, че преговаря само със Съединените щати.
"На този етап става дума за преговори с американците", изтъкна Песков пред Първи канал. Той каза още, че понастоящем не трябва да бъде обръщано внимание на резолюциите на Европейския парламент за необходимостта Европа да стане част от преговорите.