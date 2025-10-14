Любопитно

Лечителите загърбиха различията и покориха Резиденцията в “Игри на волята”

Бъдещето на гребеца Георги-Шопа в надпреварата е под въпрос

14 октомври 2025, 10:15
Лечителите загърбиха различията и покориха Резиденцията в “Игри на волята”
Източник: NOVA

Р аздираното от различия и разнопосочни коалиции племе на Лечителите успя да се измъкне от Изолатора и да покори мечтаната Резиденция в “Игри на волята”. Зелените бяха изградили безупречна стратегия, която им позволи да се настанят в най-желаната локация в голямата игра. В герой за отбора се превърна набиращият увереност Траян, който се справи безупречно с финалния пъзел.

Източник: NOVA

Денят за изгнаниците на Блатото започна с извънредна ситуация. Изненадваща контузия на силния стратег Георги-Шопа постави неговото бъдеще в екстремното риалити под сериозен въпрос. Дали той ще успее да продължи напред, зрителите на NOVA ще разберат тази вечер.

Драматичните обрати продължиха и при избора на капитани в трите лагера. Опит за спечелването на доверие от страна на програмиста Иван към опозицията при Зелените - Дино и Траян, не сполучи и неговият заговор беше разкрит в зародиш. Към победа тази седмица поведоха племената уверената д-р Пекин, скромният Калин и смелата Николета.

Източник: NOVA

Битката за територия отново противопостави враждуващите отбори на Феномените, Завоевателите и Лечителите. Въпреки загубата на двама от своите ключови съплеменници в лицето на  Теодор-Чикагото и Гордиенко, Сините се представиха на ниво и си гарантираха седмица в Стопанството. Неочаквани грешки от лидерите на Жълтите - Ивайло и Кристиан пък доведоха до сериозно забавяне, което те не успяха да наваксат и се превърнаха в следващите обитатели на Изолатора.

Източник: NOVA

Тази вечер Арената в Дивия север ще стане свидетел на две индивидуални съревнования. Тримата капитани ще се изправят един срещу друг в заплетен сблъсък за надмощие, а нови двама изгнаници от Блатото ще влязат в голямата игра.

Не пропускайте “Игри на волята” във вторник, 14 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Игри на волята Племена Лечителите Резиденция Изолатора Контузия Капитани Битка за територия Участници Стратегия
Последвайте ни

По темата

Проф. Ива Христова: Грипът вече е тук, COVID-19 също се завръща

Проф. Ива Христова: Грипът вече е тук, COVID-19 също се завръща

Дните в стрес. Нощите в сънища

Дните в стрес. Нощите в сънища

Земетресение край Симитли

Земетресение край Симитли

Ердоган призова Мелони да спре да пуши: Ето как отговори тя (ВИДЕО)

Ердоган призова Мелони да спре да пуши: Ето как отговори тя (ВИДЕО)

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Колко пъти на ден уринират котките

Колко пъти на ден уринират котките

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 1 ден
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 1 ден
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 1 ден
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - Мога да ти сваля луната, звездите, цялата вселена... Тя: - Ама ти верно нямаш пари!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Венецуела затвори посолството си в Осло след връчването на Нобелова награда за мир на опозиционен лидер

Венецуела затвори посолството си в Осло след връчването на Нобелова награда за мир на опозиционен лидер

Свят Преди 12 минути

Норвежкото министерство на външните работи определи решението като „прискърбно“

Костадин Ангелов: Социалните мрежи увреждат мозъка на децата като дрога

Костадин Ангелов: Социалните мрежи увреждат мозъка на децата като дрога

България Преди 18 минути

Председателят на парламентарната комисия по здравеопазване подкрепя предложението на образователния министър Красимир Вълчев за забрана на социалните мрежи за деца до 15 години

Обвиниха и задържаха мъж, размахвал мачете в столичен мол

Обвиниха и задържаха мъж, размахвал мачете в столичен мол

България Преди 52 минути

Обвиняемият е осъждан

Алек Болдуин претърпя катастрофа в Хамптънс

Алек Болдуин претърпя катастрофа в Хамптънс

Свят Преди 55 минути

По думите му, причина за катастрофата е „боклукчийски камион с размерите на кит“, който внезапно се появил на пътя

Историческо архитектурно откритие на Перперикон (ВИДЕО/СНИМКИ)

Историческо архитектурно откритие на Перперикон (ВИДЕО/СНИМКИ)

България Преди 57 минути

В Южния квартал е открит огромен кръгъл храм, посветен на култа към Слънцето от римската епоха

Кейти Пери и Джъстин Трюдо

Кейти Пери разкри романса си с Джъстин, Софи Трюдо със загадъчно послание

Любопитно Преди 1 час

Поп звездата беше заснета през уикенда да се целува и гушка с бившия премиер на Канада на своята 24-метрова яхта Caravelle край бреговете на Санта Барбара, Калифорния

Тръмп: Спряхме войната между Армения и Азербайджан

Тръмп: Спряхме войната между Армения и Азербайджан

Свят Преди 1 час

Те воюваха 31 години

Жертвите на наводненията в Мексико скочиха до 64

Жертвите на наводненията в Мексико скочиха до 64

Свят Преди 1 час

Според предварителни оценки на властите около 100 000 жилища са били засегнати от бедствието

Национална стачка парализира Гърция

Национална стачка парализира Гърция

Свят Преди 1 час

Синдикатите на железопътните служители в Гърция също обявиха, че ще се включат в 24-часовата стачка

<p>Студентският рай на Севера: Клубове, безплатно образование и ски</p>

БезГранично: Топ 5 на университетите в Норвегия, всичко за студента

БезГранично Преди 1 час

Всичко, което трябва да знаете за кандидатстване, университети и документи

Мощна буря връхлетя Аляска, издирват трима души

Мощна буря връхлетя Аляска, издирват трима души

Свят Преди 1 час

Наводнения отнесоха цели къщи в отдалечения американски щат

Абсурдът "Негреско" след бедствието в Елените: Държавата ни продаде законни имоти, които сега иска да събори

Абсурдът "Негреско" след бедствието в Елените: Държавата ни продаде законни имоти, които сега иска да събори

България Преди 1 час

Ако се наложи, ще отнесем случая и извън България, заяви Любомир Петров

Снимката е илюстративна

Частен детектив посочи най-честата грешка, която му помага да разкрива истината

Любопитно Преди 1 час

Ветеранът следовател Майк ЛаКорт разкрива реалната страна на професията — от високите хонорари и тайните техники до човешките драми зад всеки случай

„Децата вече не се страхуват!“: Филип Плейн проговори за драмата с бившата си Лусия Бартоли

„Децата вече не се страхуват!“: Филип Плейн проговори за драмата с бившата си Лусия Бартоли

Свят Преди 1 час

Филип Плейн и Лусия Бартоли са разделени от март 2023 г.

Испания под вода: Бурята "Алис" причини опустошителни наводнения в Каталуния

Испания под вода: Бурята "Алис" причини опустошителни наводнения в Каталуния

Свят Преди 2 часа

Националната метеорологична служба на страната издаде червен код и предупреди за опасност за живота на хората

<p>Осъдиха двама българи за кражба на &quot;течно злато&quot; във Великобритания</p>

Осъдиха двама българи за кражба на олио във Великобритания

Свят Преди 2 часа

Отпадъчното олио, наричано "течно злато" на Острова, се превръща в доста доходоносен бизнес

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

dogsandcats.bg

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg
1

Танцът на сребърните фазани

sinoptik.bg
1

Пороите забавят есенната сеитба

sinoptik.bg

Дженифър Анистън разкри за най-голямата си лична битка

Edna.bg

Васко Василев на 55! Вижте го като съвсем малък (СНИМКИ)

Edna.bg

Александър Димитров разкри краткосрочната си цел

Gong.bg

Волейболната звезда Мони Николов: Имам голямо желание да печеля отново

Gong.bg

Грипът вече е тук, COVID също се завръща

Nova.bg

Жестоко нападение: Родители твърдят, че 13-годишният им син е пребит от 15-годишен в Пловдив

Nova.bg