Любопитно

Теодор-Чикагото и Гордиенко потънаха в дълбините на Блатото в “Игри на волята”

Изгнаничката Карина напусна надпреварата за 100 000 лв. по собствено желание

11 октомври 2025, 09:33
Доц. Борислав Цеков в Телеграфно подкастът: Рубио и Ванс се борят да наследят Тръмп в Белия дом

Доц. Борислав Цеков в Телеграфно подкастът: Рубио и Ванс се борят да наследят Тръмп в Белия дом
Зам.-шефът на ЦСМПВ д-р Мартин Малчев пред Телеграфно подкастът: Спасихме живот за 4 минути

Зам.-шефът на ЦСМПВ д-р Мартин Малчев пред Телеграфно подкастът: Спасихме живот за 4 минути
Японски учени разгадаха една от най-трудните загадки на COVID-19 - „мозъчната мъгла“

Японски учени разгадаха една от най-трудните загадки на COVID-19 - „мозъчната мъгла“
Шокиращи номинации в Big Brother тази вечер

Шокиращи номинации в Big Brother тази вечер
Военно положение води до сълзи в Big Brother тази вечер

Военно положение води до сълзи в Big Brother тази вечер
Дженифър Лопес и Бен Афлек се харесват много повече, когато не са женени

Дженифър Лопес и Бен Афлек се харесват много повече, когато не са женени
Огромен

Огромен "подводен град" може да крие ключа към произхода на живота на Земята
Ключова капитанска битка променя хода на Войната на племената в “Игри на волята”

Ключова капитанска битка променя хода на Войната на племената в “Игри на волята”

К олоритният Теодор-Чикагото и противоречивата Гордиенко отпаднаха от Войната на племената след загуба в отборната елиминационна битка в “Игри на волята” тази вечер. В съревнованието триумфира тандемът на коалиционните партньори Мирослав и Йоана, които постигнаха победа в последните секунди на играта. След поражението си, бившите членове на Феномените ще станат част от изгнаниците на Блатото.

Битката за спасение на Арената започна с изненадващ обрат. Вместо индивидуален сблъсък, номинираните трябваше да се състезават в отбори по двама души. Дуелът между Сините и Жълтите протече изключително оспорвано, като водачеството между двата тандема се сменяше постоянно.

В края на сблъсъка Теодор-Чикагото и Гордиенко се сдобиха с неочаквана преднина, която обаче не им беше достатъчна за крайния успех. Освен сигурно място в голямата игра, за победата си Йоана и Мирослав получиха индивидуална награда от 200 златни гроша. Поражението за двамата Феномени пък означаваше изгнание на Блатото.

Обитателите на най-тежката локация също станаха свидетели на изненадващ развой на събитията. Моменти преди гласуването на Съвета на мъртвеца, темпераментната Карина пожела да напусне “Игри на волята” по собствено желание.

За своето решение и приключението си в екстремното риалити тя разказа ексклузивно в официалния подкаст “След Игрите” с водещ Ваня Запрянова. Епизодът вече е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Битките в Дивия север продължават и тази вечер, когато на бойното поле ще се завърне участничката от сезон 5 - Виктория Пенелова, в опит да се класира за звездния сезон на предаването. Гледайте “Игри на волята” в събота, 11 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok

Игри на волята риалити предаване елиминационна битка Теодор-Чикагото Гордиенко Мирослав и Йоана Феномените Блатото Карина подкаст След Игрите
Последвайте ни

По темата

Дъжд връща напрежението в Николово: дигата остава опасна

Дъжд връща напрежението в Николово: дигата остава опасна

Владимир Путин: Русия ще покаже ново ядрено оръжие, надпреварата е в ход

Владимир Путин: Русия ще покаже ново ядрено оръжие, надпреварата е в ход

Доналд Тръмп: Мария Мачадо посвети Нобеловата си награда на мен

Доналд Тръмп: Мария Мачадо посвети Нобеловата си награда на мен

Експерти съветват: Не отлагайте покупката на жилище за след еврото

Експерти съветват: Не отлагайте покупката на жилище за след еврото

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Kia тества паспорти за батерии, които може да променят вторичния пазар на EV

Kia тества паспорти за батерии, които може да променят вторичния пазар на EV

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 4 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпи, ще изхвърлиш ли боклука? – Разбира се, миличка! – Още днес? – Сега вече прекаляваш с изискванията!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Уредите, които поглъщат ток: ето как да намалите разходите си

Уредите, които поглъщат ток: ето как да намалите разходите си

Любопитно Преди 41 минути

Как да ги използвате възможно най-ефективно, за да поддържате сметките си за комунални услуги възможно най-ниски

Служител на шерифската служба на окръг Хъмфрис дежури пред входа на предприятието за производство на военни взривни вещества

Трагедия в Тенеси: 19 души са изчезнали след експлозията в завод за експлозиви

Свят Преди 2 часа

Шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис отказа да уточни колко точно души са загинали

<p>Опасно време &ndash; каква е прогнозата за уикенда</p>

Опасно време – каква е прогнозата за уикенда

България Преди 3 часа

Обявено е предупреждение за силен вятър, но идва затопляне

Как да търсим още по-ефективно в Google

Как да търсим още по-ефективно в Google

Технологии Преди 3 часа

Няколко семпли съвета могат да направят голяма разлика

Зеленски: Русия изчаква влошаване на времето, за да атакува енергийни обекти

Зеленски: Русия изчаква влошаване на времето, за да атакува енергийни обекти

Свят Преди 11 часа

Руски дронове и ракети снощи поразиха украински енергийни обекти и причиниха прекъсване на електроснабдяването в някои части на Киев

,

Съдът остави в ареста Благомир Коцев

България Преди 12 часа

Коцев продължава да е кмет на Варна и може да повлияе на неразпитаните свидетели, смята съдът

,

Това е търговска тайна: В кои дни се продават най-евтините самолетни билети

Любопитно Преди 12 часа

Всеки, който планира пътуване, се надява да намери страхотна оферта за самолетни билети

,

Около 200 000 души са се завърнали в северната част на Ивицата Газа

Свят Преди 12 часа

Това стана, след като на 10 октомври влезе в сила примирието между Израел и терористичната групировка Хамас

Белият дом обяви мащабни съкращения в държавната администрация

Белият дом обяви мащабни съкращения в държавната администрация

Свят Преди 13 часа

Новината потвърди ръководителят на Бюджетната служба на Белия дом Ръс Воут

,

Силен взрив във военен завод за експлозиви в Тенеси

Свят Преди 13 часа

Взривната вълна е била почувствана на километри

.

Великобритания, Франция и Германия искат да възобновят преговорите за ядрената програма на Иран

Свят Преди 14 часа

Европейските сили посочиха, че активирането на механизма за възстановяване на санкциите е „правилна стъпка“

,

Германия издирва българин за сексуално насилие над дете

България Преди 14 часа

Мъжът е избягал в чужбина след присъдата

а

Мелания Тръмп: Водя директен диалог с Путин за съдбата на украинските деца

Свят Преди 14 часа

Тя заяви, че осем деца са били върнати при близките си през последните 24 часа след преговори между нейния екип и представителите на Путин

,

Тръмп обмисля "сериозно увеличение" на митата върху вноса на китайски стоки

Свят Преди 14 часа

Китай произвежда над 90 на сто от преработените редкоземни елементи и редкоземни магнити в света

и

Мътна вода във Великотърновско след проливните дъждове

България Преди 15 часа

Водата не е опасна за здравето, но от РЗИ препоръчват да се използва бутилирана за пиене

,

Френски центристки лидер: Макрон ще избере нов премиер през следващите часове

Свят Преди 15 часа

Той каза, че не е останал с впечатлението, че президентът възнамерява да разпусне парламента

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява котешката настинка

dogsandcats.bg

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
1

Сара предупреди за потопа край морето

sinoptik.bg
1

3D симулация показва потопа Елените

sinoptik.bg

Скандалната история на най-скъпия кралски развод

Edna.bg

Меден еликсир за мощен имунитет, младост и дълголетие

Edna.bg

Обяснение в любов: Обичам те, шампионе мой, ти си моят свят (снимки)

Gong.bg

Новата перла на Айнтрахт повежда атака на Турция в София

Gong.bg

Кафето поскъпва в цял свят

Nova.bg

Силен вятър и захлаждане през уикенда

Nova.bg