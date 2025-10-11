Теодор-Чикагото и Гордиенко потънаха в дълбините на Блатото в “Игри на волята”

Огромен "подводен град" може да крие ключа към произхода на живота на Земята

К олоритният Теодор-Чикагото и противоречивата Гордиенко отпаднаха от Войната на племената след загуба в отборната елиминационна битка в “Игри на волята” тази вечер. В съревнованието триумфира тандемът на коалиционните партньори Мирослав и Йоана, които постигнаха победа в последните секунди на играта. След поражението си, бившите членове на Феномените ще станат част от изгнаниците на Блатото.

Битката за спасение на Арената започна с изненадващ обрат. Вместо индивидуален сблъсък, номинираните трябваше да се състезават в отбори по двама души. Дуелът между Сините и Жълтите протече изключително оспорвано, като водачеството между двата тандема се сменяше постоянно.

В края на сблъсъка Теодор-Чикагото и Гордиенко се сдобиха с неочаквана преднина, която обаче не им беше достатъчна за крайния успех. Освен сигурно място в голямата игра, за победата си Йоана и Мирослав получиха индивидуална награда от 200 златни гроша. Поражението за двамата Феномени пък означаваше изгнание на Блатото.

Обитателите на най-тежката локация също станаха свидетели на изненадващ развой на събитията. Моменти преди гласуването на Съвета на мъртвеца, темпераментната Карина пожела да напусне “Игри на волята” по собствено желание.

За своето решение и приключението си в екстремното риалити тя разказа ексклузивно в официалния подкаст “След Игрите” с водещ Ваня Запрянова. Епизодът вече е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Битките в Дивия север продължават и тази вечер, когато на бойното поле ще се завърне участничката от сезон 5 - Виктория Пенелова, в опит да се класира за звездния сезон на предаването. Гледайте “Игри на волята” в събота, 11 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.