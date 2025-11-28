Свят

Марко Рубио планира да пропусне среща на НАТО в ключов за Украйна момент

Ройтерс отбелязва, че е доста необичайно подобен ключов трансатлантически форум да премине без участието на ръководителя на американската дипломация

28 ноември 2025, 22:59
Марко Рубио планира да пропусне среща на НАТО в ключов за Украйна момент
Източник: БТА

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио планира да пропусне планираната за идната седмица в Брюксел среща на външните министри от НАТО, съобщиха двама американски служители, цитирани от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че е доста необичайно подобен ключов трансатлантически форум да премине без участието на ръководителя на американската дипломация.

Единият от служителите заяви, че Вашингтон ще бъде представляван от заместника на Рубио – Кристофър Ландау. Не е ясно защо държавният секретар планира да пропусне срещата на 3 декември и е възможно плановете му да се променят в последния момент.

Ройтерс отбелязва, че вероятното отсъствие на Рубио идва в момент, когато американски и украински представители се опитват да намалят разминаванията по отношение на спорния план на президента Доналд Тръмп за прекратяване на руската инвазия в Украйна, докато някои европейски дипломати се оплакват, че са изключени от процеса.

Обикновено годишно се организират по две официални срещи на външните министри на страните от НАТО и е изключително рядко държавният секретар на САЩ да отсъства. През 2017 г., по време на първия мандат на Тръмп, тогавашният държавен секретар Рекс Тилърсън първоначално планираше да пропусне априлска среща, но впоследствие тя бе пренасрочена, за да бъде съобразена с графика му, припомня Ройтерс.

Марко Рубио ще участва в неофициална среща на НАТО в Турция, посветена на Русия и Украйна

Говорител на Държавния департамент отказа да коментира евентуалното отсъствие на Рубио, но заяви, че алиансът НАТО е бил „напълно съживен“ по време на администрацията на Тръмп.

Натовски служител, на свой ред, заяви, че не е необичайно някои външни министри да пропуснат събитието.

Отсъствието на Рубио може да засили съмненията за това доколко Вашингтон е ангажиран с европейската сигурност, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Марко Рубио НАТО Външни министри Брюксел Отсъствие САЩ Украйна Русия Доналд Тръмп Европейска сигурност
28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа
