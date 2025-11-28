Неразказаната история на Брус Лий – пътят към славата и мистерията около смъртта му

Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Н а 27 ноември Брус Лий – един от най-известните майстори на бойните изкуства, актьор, режисьор, сценарист и продуцент – щеше да навърши 85 години. Лий усвоява няколко бойни стилове и дори създава собствено направление – Джийт Кун До. Благодарение на работата му в киното китайските екшъни печелят световна популярност и оказват силно влияние върху развитието на индустрията. В чест на годишнината Rambler припомня някои любопитни факти от живота на легендата.

Embed from Getty Images

Две имена и път към Америка

Брус Лий е роден през 1940 г. в Сан Франциско. По това време семейството му живее в Хонконг, но баща му – Ли Хайкуан, кантонски оперен певец – е на международно турне в САЩ заедно със съпругата си Грейс Хо. При раждането момчето получава американското име Брус, а родителите му го кръщават Женфан. Четири месеца по-късно семейството се завръща в Хонконг.

Лий има трудности в училище и често влиза в конфликти. Както пише дъщеря му Шанън Лий в книгата „Брус Лий: Бъди вода, приятелю мой“, баща ѝ започва да се занимава с бойни изкуства на 13 години, изучавайки Уинг Чун – стил от южнокитайското кунг-фу, фокусиран върху близък бой и бързи, прави удари. „Тренира всеки ден, безпроблемно, до края на живота си“, отбелязва тя.

Негов учител е легендарният майстор Ип Ман. „Всичко, което научих, го научих от практиката на бойните изкуства“, гласи цитат на Лий в книгата на Шанън. Като тийнейджър Брус се състезава в училищния отбор по бокс и дори танцува латино. През 1958 г. печели градския училищен турнир по бокс, както и шампионата по ча-ча-ча в Хонконг.

Същата година настъпва повратен момент: Лий участва в сбиване на покрив и тежко наранява сина на влиятелен мафиотски бос, което води до полицейски доклад. Тъй като е непълнолетен, майка му трябва да подпише декларация, че поема отговорност за действията му. За да избегнат бъдещи проблеми, родителите решават да изпратят Брус при сестра му Агнес в Сан Франциско.

Embed from Getty Images

"Ударът от един инч" и раждането на нов стил

През 1959 г. Брус се премества от Сан Франциско в Сиатъл. Записва се в Техническото училище „Едисон“ (днес Централният колеж в Сиатъл) и работи като сервитьор – работа, която, според биографа Матю Поли („Брус Лий: Никога няма да се предам“), ненавижда. Започва да преподава Уинг Чун на познати. След завършването си се записва във Вашингтонския университет, където изучава философия, психология, драма и актьорско майсторство. През 1963 г. открива първото си училище по бойни изкуства в Сиатъл, а малко по-късно – второ в Оклахома.

Световна известност сред бойните среди Лий печели през 1964 г. на първото Международно първенство по карате и бойни изкуства в Лонг Бийч, Калифорния. Там той демонстрира лицеви опори на два пръста и легендарния си „удар от един инч“ – светкавичен удар от разстояние 2,5 см, достатъчно силен да изпрати партньора му няколко крачки назад и да наложи дни възстановяване. Техниката по-късно става част от филмовия му образ.

Както отбелязва Матю Поли, Лий ежедневно изпълнява стотици упражнения за гъвкавост, сила и издръжливост. Включва и елементи от бодибилдинга, за да натрупа необходимата мускулна маса. Отделя голямо внимание на медитацията и храненето. Според Джон Литъл („Брус Лий: Изкуството да изразяваш човешкото тяло“), Лий избягва печива и рафинирани продукти, залагайки на зеленчуци, ориз, риба и високопротеинови храни и напитки. Методът му и днес се използва от професионални спортисти.

В края на 60-те Лий официално представя разработвания от него стил Джийт Кун До – „пътят на прихващащия юмрук“. Той комбинира техники от множество източни и западни бойни изкуства – джу-джицу, таекуондо, бокс и др. – и включва философия и етика. „Джийт Кун До в крайна сметка не е просто незначителни технически движения, а високо развито духовно и физическо развитие“, пише Лий в „Дао на Джийт Кун До“, публикувана посмъртно през 1975 г. Днес стилът се преподава по целия свят.

Embed from Getty Images

От малкия Ченг до холивудска звезда

Покрай работата на баща си в изкуството Брус попада пред камера още като бебе: през 1941 г. се появява в малка роля в „Момичето пред Златната порта“. На 9 години играе главната роля в комедийната драма „Хлапето“, където е сиракът Ченг. До заминаването си за Америка участва в над 20 филма, под псевдонима Ли Сиу Лунг – „Малкият дракон Ли“.

Истинският пробив в американското кино идва през 1966 г. със сериала „Зеленият стършел“, където Лий играе Като – помощникът на героя. Макар сериалът да не печели престижни награди, се превръща в ключов момент в кариерата му.

В началото на 70-те Лий се връща към хонконгските продукции. През 1971 г. участва в „Големият шеф“, а година по-късно – в „Юмрук на яростта“, играейки ученик, решен да отмъсти за своя ментор.

През 1972 г. основава студио Concord Productions в Хонконг и заснема „Пътят на дракона“, където е актьор, режисьор, сценарист и продуцент. Филмът проследява младия Тан, изправен срещу мафията, която заплашва приятелите му.

Последният завършен филм на Лий е култовият „Enter the Dragon“ (1973) – едно от първите сътрудничества между Хонконг и Холивуд. Бюджетът е 850 000 долара, а приходите надхвърлят 90 милиона, отбелязва списание Vice. „Enter the Dragon беше искрата, която запали света на филмите за бойни изкуства в края на 70-те и 80-те“, пише изданието.

По време на снимките Лий е диагностициран с мозъчен оток. Умира шест дни преди премиерата – на 20 юли 1973 г., на 32 години. Причината за смъртта остава предмет на спорове. Биографът Матю Поли смята, че актьорът е починал от топлинен удар, свързан с отстраняването на потни жлези малко преди това.

След смъртта му излизат още два филма – „Игра на смъртта“ (1978) и „Кулата на смъртта“ (1980), завършени на базата на заснети по-рано кадри.

Embed from Getty Images

Философията, която продължава да вдъхновява

Влиянието на Брус Лий е огромно както върху бойните изкуства, така и върху киното. Той вдъхновява режисьора Куентин Тарантино, Жан-Клод Ван Дам и Джаки Чан. Основателят на UFC Дейна Уайт го нарича „бащата на смесените бойни изкуства“. По филмите му са създадени комикси, аниме, манга и видеоигри.

За живота и философията му са написани десетки книги и са заснети около 30 филма. През 1975 г. съпругата му Линда Лий Кадуел публикува „Брус Лий: Човекът, когото само аз познавах“, вдъхновила биографичния филм „Дракон: Животът на Брус Лий“ (1993). Ученикът му Митоши Уехара издава поредицата „Училището за бой на Брус Лий“. През 2009 г. излиза документалният филм „Как Брус Лий промени света“. Сред по-новите продукции е „Брус Лий: Раждането на дракона“ (2016).

През 1993 г. Лий получава звезда на Алеята на славата в Холивуд. През 2005 г. в Хонконг е издигната 2,5-метрова бронзова статуя в негова чест, а през 2010 г. The Times го включва в списъка на 100-те най-влиятелни личности на XX век заради революционния му принос към екшъна и бойните изкуства.