Неразказаната история на Брус Лий – пътят към славата и мистерията около смъртта му

Н а 27 ноември Брус Лий – един от най-известните майстори на бойните изкуства, актьор, режисьор, сценарист и продуцент – щеше да навърши 85 години. Лий усвоява няколко бойни стилове и дори създава собствено направление – Джийт Кун До. Благодарение на работата му в киното китайските екшъни печелят световна популярност и оказват силно влияние върху развитието на индустрията. В чест на годишнината Rambler припомня някои любопитни факти от живота на легендата.
- Две имена и път към Америка
Брус Лий е роден през 1940 г. в Сан Франциско. По това време семейството му живее в Хонконг, но баща му – Ли Хайкуан, кантонски оперен певец – е на международно турне в САЩ заедно със съпругата си Грейс Хо. При раждането момчето получава американското име Брус, а родителите му го кръщават Женфан. Четири месеца по-късно семейството се завръща в Хонконг.
Лий има трудности в училище и често влиза в конфликти. Както пише дъщеря му Шанън Лий в книгата „Брус Лий: Бъди вода, приятелю мой“, баща ѝ започва да се занимава с бойни изкуства на 13 години, изучавайки Уинг Чун – стил от южнокитайското кунг-фу, фокусиран върху близък бой и бързи, прави удари. „Тренира всеки ден, безпроблемно, до края на живота си“, отбелязва тя.
Негов учител е легендарният майстор Ип Ман. „Всичко, което научих, го научих от практиката на бойните изкуства“, гласи цитат на Лий в книгата на Шанън. Като тийнейджър Брус се състезава в училищния отбор по бокс и дори танцува латино. През 1958 г. печели градския училищен турнир по бокс, както и шампионата по ча-ча-ча в Хонконг.
Същата година настъпва повратен момент: Лий участва в сбиване на покрив и тежко наранява сина на влиятелен мафиотски бос, което води до полицейски доклад. Тъй като е непълнолетен, майка му трябва да подпише декларация, че поема отговорност за действията му. За да избегнат бъдещи проблеми, родителите решават да изпратят Брус при сестра му Агнес в Сан Франциско.
- "Ударът от един инч" и раждането на нов стил
През 1959 г. Брус се премества от Сан Франциско в Сиатъл. Записва се в Техническото училище „Едисон“ (днес Централният колеж в Сиатъл) и работи като сервитьор – работа, която, според биографа Матю Поли („Брус Лий: Никога няма да се предам“), ненавижда. Започва да преподава Уинг Чун на познати. След завършването си се записва във Вашингтонския университет, където изучава философия, психология, драма и актьорско майсторство. През 1963 г. открива първото си училище по бойни изкуства в Сиатъл, а малко по-късно – второ в Оклахома.
Световна известност сред бойните среди Лий печели през 1964 г. на първото Международно първенство по карате и бойни изкуства в Лонг Бийч, Калифорния. Там той демонстрира лицеви опори на два пръста и легендарния си „удар от един инч“ – светкавичен удар от разстояние 2,5 см, достатъчно силен да изпрати партньора му няколко крачки назад и да наложи дни възстановяване. Техниката по-късно става част от филмовия му образ.
Както отбелязва Матю Поли, Лий ежедневно изпълнява стотици упражнения за гъвкавост, сила и издръжливост. Включва и елементи от бодибилдинга, за да натрупа необходимата мускулна маса. Отделя голямо внимание на медитацията и храненето. Според Джон Литъл („Брус Лий: Изкуството да изразяваш човешкото тяло“), Лий избягва печива и рафинирани продукти, залагайки на зеленчуци, ориз, риба и високопротеинови храни и напитки. Методът му и днес се използва от професионални спортисти.
В края на 60-те Лий официално представя разработвания от него стил Джийт Кун До – „пътят на прихващащия юмрук“. Той комбинира техники от множество източни и западни бойни изкуства – джу-джицу, таекуондо, бокс и др. – и включва философия и етика. „Джийт Кун До в крайна сметка не е просто незначителни технически движения, а високо развито духовно и физическо развитие“, пише Лий в „Дао на Джийт Кун До“, публикувана посмъртно през 1975 г. Днес стилът се преподава по целия свят.
- От малкия Ченг до холивудска звезда
Покрай работата на баща си в изкуството Брус попада пред камера още като бебе: през 1941 г. се появява в малка роля в „Момичето пред Златната порта“. На 9 години играе главната роля в комедийната драма „Хлапето“, където е сиракът Ченг. До заминаването си за Америка участва в над 20 филма, под псевдонима Ли Сиу Лунг – „Малкият дракон Ли“.
Истинският пробив в американското кино идва през 1966 г. със сериала „Зеленият стършел“, където Лий играе Като – помощникът на героя. Макар сериалът да не печели престижни награди, се превръща в ключов момент в кариерата му.
В началото на 70-те Лий се връща към хонконгските продукции. През 1971 г. участва в „Големият шеф“, а година по-късно – в „Юмрук на яростта“, играейки ученик, решен да отмъсти за своя ментор.
През 1972 г. основава студио Concord Productions в Хонконг и заснема „Пътят на дракона“, където е актьор, режисьор, сценарист и продуцент. Филмът проследява младия Тан, изправен срещу мафията, която заплашва приятелите му.
Последният завършен филм на Лий е култовият „Enter the Dragon“ (1973) – едно от първите сътрудничества между Хонконг и Холивуд. Бюджетът е 850 000 долара, а приходите надхвърлят 90 милиона, отбелязва списание Vice. „Enter the Dragon беше искрата, която запали света на филмите за бойни изкуства в края на 70-те и 80-те“, пише изданието.
По време на снимките Лий е диагностициран с мозъчен оток. Умира шест дни преди премиерата – на 20 юли 1973 г., на 32 години. Причината за смъртта остава предмет на спорове. Биографът Матю Поли смята, че актьорът е починал от топлинен удар, свързан с отстраняването на потни жлези малко преди това.
След смъртта му излизат още два филма – „Игра на смъртта“ (1978) и „Кулата на смъртта“ (1980), завършени на базата на заснети по-рано кадри.
- Философията, която продължава да вдъхновява
Влиянието на Брус Лий е огромно както върху бойните изкуства, така и върху киното. Той вдъхновява режисьора Куентин Тарантино, Жан-Клод Ван Дам и Джаки Чан. Основателят на UFC Дейна Уайт го нарича „бащата на смесените бойни изкуства“. По филмите му са създадени комикси, аниме, манга и видеоигри.
За живота и философията му са написани десетки книги и са заснети около 30 филма. През 1975 г. съпругата му Линда Лий Кадуел публикува „Брус Лий: Човекът, когото само аз познавах“, вдъхновила биографичния филм „Дракон: Животът на Брус Лий“ (1993). Ученикът му Митоши Уехара издава поредицата „Училището за бой на Брус Лий“. През 2009 г. излиза документалният филм „Как Брус Лий промени света“. Сред по-новите продукции е „Брус Лий: Раждането на дракона“ (2016).
През 1993 г. Лий получава звезда на Алеята на славата в Холивуд. През 2005 г. в Хонконг е издигната 2,5-метрова бронзова статуя в негова чест, а през 2010 г. The Times го включва в списъка на 100-те най-влиятелни личности на XX век заради революционния му принос към екшъна и бойните изкуства.