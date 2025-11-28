Пожар избухна след взрив на танкер край Босфора

З а експлозия и последвал пожар в машинното отделение на танкер в Черно море северно от Босфора съобщава корабната агенция „Трайбека“ (Tribeca), цитирана от Ройтерс.
Танкерът „Кайрос“ (Kairos), който плава под флага на Гамбия, е бил на 52 морски мили северно от Босфора, когато се е случил инцидентът.
🇹🇷💥 Explosion and fire outbreak in the engine room of an oil tanker in the Black Sea north of the Bosphorus Strait in Turkey.— Osint World (@OsiOsint1) November 28, 2025
The explosion was caused by a naval mine and Turkish media report the possibility of the tanker sinking. pic.twitter.com/Em8JCHI8Hr
Според информацията корабът е без товар.
Корабната агенция съобщава, че е възможно корабът да се е натъкнал на мина и да е в опасност от потъване. Към мястото са изпратени влекачи и съдове на бреговата охрана.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında Rusya’nın Novoroski Limanı’na seyreden KAIROS isimli tankerde patlama sonrası yangın çıktı.— Ekol TV (@ekoltvv) November 28, 2025
Gemideki 25 kişilik mürettebat kurtarıldı. #EkolTV pic.twitter.com/gJ8WBy9Jlz
Корабоплаването през Босфора не е прекъснато.
Според агенция „Блумбърг“, цитирана от гръцката телевизия Скай, корабът принадлежи към т.нар. руски „сенчест флот“, използван за заобикаляне на западните санкции срещу износа на петрол от Русия. Корабът е под санкции от ЕС и от Обединеното кралство, но не и от САЩ. По данни на „Блумбърг“ последният му курс с товар от петрол е бил от руското пристанище Новоросийск към индийското Парадип, откъдето се е връщал празен.