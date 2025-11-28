САЩ повдигат нови обвинения срещу заподозрения за убийството на гвардеец

М инистерството на правосъдието на САЩ ще повдигне по-тежко обвинение на афганистанеца, заподозрян за убийството на военнослужещ от Националната гвардия, съобщи прокурорът на американския окръг Колумбия Джанин Пиро, цитиран от Ройтерс.
🚨 BREAKING: DC National Guard shooting suspect to be charged with murder in the first degree, with 'many more charges to come,' US Attorney for the District of Columbia Jeanine Pirro tells @foxandfriends pic.twitter.com/i4tDAj6tlq— Fox News (@FoxNews) November 28, 2025
Заподозреният ще бъде обвинен в извършването на убийство от първа степен.
Пиро заяви по-рано днес, че заподозреният ще се изправи пред три обвинения за предумишлено убийство с оръжие и три обвинения за притежание на огнестрелно оръжие.