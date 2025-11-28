Свят

След четиричасови преговори: Путин лично изпрати унгарския премиер на излизане от Кремъл

Срещата между двамата лидери се състоя в Сенатския дворец, резиденцията на Путин в Кремъл

28 ноември 2025, 19:08
След четиричасови преговори: Путин лично изпрати унгарския премиер на излизане от Кремъл
Източник: БТА

Р уският президент Владимир Путин лично изпрати своя гост - премиера на Унгария Виктор Орбан - до колата му на излизане от Кремъл след края на преговорите им, предаде ТАСС.

Срещата между двамата лидери се състоя в Сенатския дворец, резиденцията на Путин в Кремъл, и продължи почти четири часа.

Путин и Орбан се ръкуваха на входа на Сенатския дворец, обмениха няколко думи, след което унгарският лидер се качи в подготвената за него руска лимузина "Аурус".

Това е 13-ата среща между двамата лидери и трета от началото на войната в Украйна, припомня ТАСС. Наред с това двамата ръководители контактуват активно и по телефона.

През първите 10 месеца на тази година Русия е доставила на Унгария близо 5,4 милиарда куб. м газ, а през миналата 8,6 млрд. куб. м. Това каза руският вицепремиер Александър Новак в изявление пред журналиста Павел Зарубин, публикувано в неговия канал в "Телеграм".

"Миналата година бяха осъществени значителни доставки от 8,6 млрд. куб. м газ. През първите 10 месеца на тази година вече имаме 5,4 млрд. куб. м, а това също са стабилни доставки. И тук Унгария, разбира се, се ползва с конкурентно предимство, защото не купува ВПГ, а дългосрочни тръбопроводни доставки на природен газ от Русия", каза вицепремиерът.

Новак добави, че Унгария също така продължава да внася от Русия петрол за своята рафинерия.

"За Унгария навремето беше направено изключение от Европейския съюз и ние продължаваме да работим с тази страна за доставки на петрол", добави руският вицепремиер.

Руската страна продължава работата по проекта за изграждане на атомната електроцентрала "Пакш-2" в Унгария и се подготвя за важен етап - изливането на първия бетон следващата пролет. Това съобщи генералният директор на руската корпорация "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от ТАСС.

Ръководителят на "Росатом" обърна внимание на устойчивостта на проекта "Пакш-2" на външен натиск, като отбеляза, че той е "подложеният на най-много санцкионни атаки" унгарски проект.

"Животът провери ангажираността на нашите унгарски партньори в този проект", отбеляза Лихачов и подчерта, че руската страна няма никакви съмнения в успешната му реализация.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Владимир Путин Виктор Орбан Руско-унгарски отношения Енергийни доставки Природен газ АЕЦ Пакш2 Ядрена енергетика Кремълски преговори Икономическо сътрудничество Санкционен натиск
Последвайте ни

По темата

БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика

БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика

Унгарската опозиция: Путин отново извика Орбан в Москва

Унгарската опозиция: Путин отново извика Орбан в Москва

Четирима задържани за грабеж и отвличане на жена в Николаево

Четирима задържани за грабеж и отвличане на жена в Николаево

На фона на корупционен скандал: Началникът на кабинета на Зеленски подава оставка

На фона на корупционен скандал: Началникът на кабинета на Зеленски подава оставка

По-ранни декемврийски пенсии и 120 лв. коледна добавка

По-ранни декемврийски пенсии и 120 лв. коледна добавка

pariteni.bg
Защо кучето копае и драска в леглото си

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа
Ексклузивно

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

Преди 13 часа
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Ексклузивно

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

Преди 13 часа
За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев
Ексклузивно

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Преди 13 часа
Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом
Ексклузивно

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Преди 13 часа

Виц на деня

Съдията: -Престъплението е извършено със замах, дързост и прецизност. Подсъдимият: -Колкото и комплименти да ми правите, няма да си призная.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Главният прокурор на Русия:&nbsp;&quot;Пуси райът&quot; да бъде призната за екстремистка</p>

Главният прокурор на Русия: Групата "Пуси райът" да бъде призната за екстремистка

Свят Преди 8 минути

Внесеният иск ще бъде разгледан от Тверския съд в Москва

Пожар избухна след взрив на танкер край Босфора

Пожар избухна след взрив на танкер край Босфора

Свят Преди 32 минути

Има подозрения, че се е натъкнал на мина

Два пъти за ден: Русия удари критична инфраструктура в Суми

Два пъти за ден: Русия удари критична инфраструктура в Суми

Свят Преди 1 час

Според Хрихоров Русия продължава да оказва натиск върху цивилното население, като взима на прицел инфраструктурата

Премиерът Желязков инспектира пораженията от валежите край Симитли

Премиерът Желязков инспектира пораженията от валежите край Симитли

България Преди 3 часа

Екипите продължават работа по укрепването на дигата

Снимката е илюстративна

Катастрофа между трамвай и автомобил на столичния булевард "Овча Купел"

България Преди 3 часа

Към момента няма информация за пострадали, както и каква е причината за възникване на ПТП-то

Еврокомисар към Украйна: Осъдете корумпираните, ако искате членство в ЕС

Еврокомисар към Украйна: Осъдете корумпираните, ако искате членство в ЕС

Свят Преди 3 часа

Въпреки че процесът на реформи в Украйна продължава, Макграт заяви, че смята, че Киев полага „най-доброто“, на което е способен, за да се бори с корупцията

<p>Детето, оцеляло в тежката катастрофа край Пловдив, се събуди &ndash; пита за родителите си</p>

Бащата на Сияна: Детето, оцеляло в катастрофа край Пловдив, се събуди – пита за родителите си

България Преди 3 часа

Катастрофата с три жертви и едно тежко ранено дете стана на 24 ноември

"Най-голямо щастие – в прегръдката на децата си" - Благомир Коцев с трогателни думи на свобода

"Най-голямо щастие – в прегръдката на децата си" - Благомир Коцев с трогателни думи на свобода

България Преди 3 часа

"Докато гражданите на Варна, София и безброй други български градове писаха история по площадите, аз можех само да гледам от килията. Моята свобода е тяхна победа. За нея, ще им бъда вечно признателен", написа Коцев

<p>Кой ще оглави Европейската прокуратура след Лаура Кьовеши?</p>

Четирима кандидати се борят за поста ръководител на Европейската прокуратура

Свят Преди 3 часа

Кандидатите ще отговарят на въпроси, свързани с намеренията им ефективно да разследват и предават на правосъдието извършителите на престъпления

„Най-великото от всички“: Зимното яйце на Фаберже се очаква да постави нов рекорд на търг

„Най-великото от всички“: Зимното яйце на Фаберже се очаква да постави нов рекорд на търг

Свят Преди 3 часа

Едно от най-редките Имперски яйца на Фаберже – Зимното яйце от 1913 г. – излиза на търг с очаквана цена над 20 милиона паунда

Домът на Андрий Ермак в Украйна беше обискиран

Домът на Андрий Ермак в Украйна беше обискиран

Свят Преди 3 часа

Eрмак посочи, че сътрудничи напълно на властите

Германия задържа украинец за саботажа на "Северен поток"

Германия задържа украинец за саботажа на "Северен поток"

Свят Преди 3 часа

Украинецът Серхий Кузнецов е задържан по нареждане на Федералния съд в Карлсруе

Паднала скала блокира жп линията София–Кулата

Паднала скала блокира жп линията София–Кулата

България Преди 4 часа

Няма пострадали хора

Мистериозен бял прах паникьоса полицията в германския град Зиген

Мистериозен бял прах паникьоса полицията в германския град Зиген

Свят Преди 4 часа

Полицията обаче засега не е успяла да установи какво точно е прахообразното вещество

Ионуц Моштеану

Министър на отбраната подаде оставка: Измислено образование в автобиография разтърси кабинет в разгара на руските атаки в Румъния

Свят Преди 4 часа

Ионуц Моштеану заявявал, че е завършил университет в Букурещ, въпреки че никога не е посещавал учебното заведение, съобщават местни медии

Жестока катастрофа - пешеходка загина, блъсната от камион в центъра на Плевен

Жестока катастрофа - пешеходка загина, блъсната от камион в центъра на Плевен

България Преди 4 часа

Пробите за наличие на алкохол и наркотични вещества на водача, направени с техническо средство, са отрицателни

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
1

Тарантули и гекони - жертви на контрабанда

sinoptik.bg
1

Да помогнем да един от пазителите на Родопите

sinoptik.bg

10 признака, че партньорът ти не те подкрепя

Edna.bg

Числото на кармата ти: как да го изчислиш и какво означава

Edna.bg

Никола Цолов: Щастлив съм, имаме шанс да се борим и за двете състезания

Gong.bg

Душан Косич: Ядосани сме, искаме да сме на върха, но не сме достатъчно добри

Gong.bg

Никола Цолов с впечатляващ дебют: Седмо място във Формула 2

Nova.bg

Началникът на кабинета на Зеленски подаде оставка след корупционния скандал

Nova.bg