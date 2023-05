"Побойникът" Тарантино: Режисьорът едва не се сбил в Кан

В естник "Mirror" цитира източник, според който американският режисьор Куентин Тарантино едва не се сбил с друг клиент в бар в Кан.

Създателят на "Криминале" едва не се сбил в хотел "Карлтън" в Кан, след като се опитал да заеме чуждо място в лоби бара, се казва в публикацията.

Според източника Тарантино се приближил до мъжа и искал да вземе стола му. Клиентът отказал да отстъпи мястото си, след което режисьорът се ядосал и го попитал: "Ти не знаеш ли кой съм аз?".

Quentin Tarantino says his final film ‘THE MOVIE CRITIC takes place in California in 1977 “and is based on a guy who really lived, but was never really famous, and he used to write movie reviews for a porno rag.”



(Source: Deadline) pic.twitter.com/NKwOIANrTu