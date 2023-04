Тарантино: Секс сцените не са част от моята визия за кино

"Сцените, съдържащи сексуалност, не са част от моята визия за кино..." Това амбициозно изречение принадлежи на един от най-плодовитите режисьори на киното. Известният режисьор, създал много запомнящи се филми през кариерата си, заяви, че не включва любовни сцени във филмите си, освен ако не е необходимо, защото това е "проблематично".

Този майстор-режисьор, който не прави компромис с голотата във филмите си, е Куентин Тарантино, известен с продукции като „Да разлаеш кучетата“, „Криминале“ и „Убий Бил“.

Quentin Tarantino says sex is not part of his “vision of cinema”



“It’s a pain to shoot sex scenes... If there had ever been a sex scene that was essential to the story, I would have, but so far it hasn’t been necessary.” pic.twitter.com/RvAzrW3KhO