"Кинокритикът" - последният филм на Тарантино

К ултовият американски режисьор Куентин Тарантино обяви, че през есента възнамерява да заснеме десетия си филм, планиран да бъде последният в кариерата му, предаде АФП.

"Завърших сценария за последния ми филм", каза режисьорът на "Криминале", "Убий Бил" и "Гадни копилета", интервюиран в Париж по повод излизането на новата му книга "Киноспекулации" от директора на кинофестивала в Кан Тиери Фремо.

"Предполагам, че вероятно ще го снимам през есента", добави режисьорът.

Тарантино каза още, че всички слухове, които се разпространяват около продукцията, са само спекулации.

Режисьорът поясни само, че действието на филма, озаглавен "Кинокритикът", ще се развива през 1977 г. Лентата "не разказва за филмов критик" и "не е биографичен филм за Полин Кейл", критичката на "Ню Йоркър", починала през 2001 г., както наскоро съобщиха някои медии.

Режисьор на филми, изобилстващи от кинофилски препратки, 60-годишният Тарантино вече отдаде почит към американското кино от края на 60-те и началото на 70-те в деветия си и последен към днешна дата филм "Имало едно време в Холивуд" (2019).

