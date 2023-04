Куентин Тарантино реши: Ето какъв ще бъде последният му филм

А мерикански режисьор Куентин Тарантино обяви в интервю, дадено на директора на кинофестивала в Кан Тиери Фремо, че през есента възнамерява да заснеме десетия си филм, който планиран да бъде последният в кариерата му.

Той каза, че вероятно снимките ще започнат през есента.

Предположения за сюжета на 10-ия филм на Тарантино имаше от месеци. "Холивуд рипортър" писа, че главната роля в него ще е женска и вероятно ще е за кинокритичката на "Нюйоркър" Полин Кейл, починала през 2001 г. Тарантино обаче каза в интервюто на Фремо, че всички слухове са неточни.

Той потвърди заглавието - "Кинокритикът", както и че действието ще се развива през 1977 г., но сюжетът няма да е за филмов критик, нито за Полин Кейл.

Тарантино вече отдаде почит към американското кино от края на 60-те и началото на 70-те в деветия си и последен към днешна дата филм "Имало едно време в Холивуд" (2019), който донесе "Оскар" за поддържаща мъжка роля на Брад Пит. Той неведнъж е казвал, че възнамерява да прекрати кариерата си, след като заснеме десет филма, и че ще се оттегли на 60-ия си рожден ден. Това допълнително подхранва очакванията на феновете му за предстоящата продукция. На 27 март Тарантино отбеляза юбилея си и е почти в обявения график.

Има режисьори и актьори, които искат да продължат да работят, докато могат. Други като Клинт Истууд се оттеглят, а след това се завръщат. Как ще постъпи Тарантино, можем само да предполагаме, но изглежда той е решил 10-ият му филм да е последният.

През ноември миналата година Тарантино каза пред Си Ен Ен: "Правя това отдавна. Правя го от 30 години и е време да приключа шоуто. Аз съм шоумен. Искам да си тръгна, когато очаквате още, а не просто да работя и не искам да работя с намаляваща възвръщаемост. Не искам да бъда... първо, не искам да се превърна в старец, който не е в час, а вече се чувствам малко стар и и не съвсем в крак с новите филми".

