Любопитно

Отстраненият Томи от “Игри на волята”: Не издържах на глада! (ВИДЕО)

6 ноември 2025, 10:13
Почитаме св. Павел изповедник, какво се знае за него

Почитаме св. Павел изповедник, какво се знае за него
Нарушение на Томи заличи Лечителите от “Игри на волята”

Нарушение на Томи заличи Лечителите от “Игри на волята”
Михаела Василева се завръща в Big Brother

Михаела Василева се завръща в Big Brother
5 съставки в пицата, които могат да ви придадат неустоим блясък

5 съставки в пицата, които могат да ви придадат неустоим блясък
Лапунов от „Игри на волята“: С духовните практики мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)

Лапунов от „Игри на волята“: С духовните практики мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)
Приключенецът Лапунов каза сбогом на “Игри на волята”

Приключенецът Лапунов каза сбогом на “Игри на волята”
Капитанска елиминация в новия епизод на “Игри на волята”

Капитанска елиминация в новия епизод на “Игри на волята”
Игра на влияние променя номинациите в Big Brother

Игра на влияние променя номинациите в Big Brother

Томи Борисов беше един от големите фаворити за победа в “Игри на волята” 7, но грозна и неуважителна постъпка към всички останали участници в предаването го изхвърли от предаването служебно.

„Гладът ме победи“, признава Томи. Макар да се извинява и да не съжалява за постъпката си, не крие, че би постъпил по същия начин в същата ситуация. „Нямах съучастници, всичко беше мое решение, но всички от племето ядоха от храната“, казва той и описва как импулсивно е излязъл от стопанството, а гостоприемната магазинерка му направила сандвичи посред нощ.

Томи признава, че е свалил над 20 килограма и просто е стигнал до физическата и психическата си граница. Днес гледа на случилото се без гняв и като на житейски урок. „Победата не трябва да е на всяка цена.“, допълва Томи.

Какво е споделил с близките си след дисквалифицирането си? Какво е взел от магазина в Дуранкулак? Защо смята, че Мирослав и Калин заслужават финал? И би ли се върнал на Арената след всичко случило се? Отговорите ще видите в епизода на “След Игрите” с Ваня Запрянова.

Гледайте епизодите на “След Игрите Podcast” в Nova PlayVbox7 и YouTube.и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Източник: “След Игрите Podcast”    
Томи Борисов Игри на волята Дисквалификация Нарушение на правилата Глад Риалити предаване Хранителни продукти След Игрите Житейски урок Сезон 7
Последвайте ни

По темата

Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото

Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото

Ерика Кърк: Не успях да целуна Чарли преди смъртта му

Ерика Кърк: Не успях да целуна Чарли преди смъртта му

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Принц Уилям пред Христос Спасителя - емоционален поклон към Даяна

Принц Уилям пред Христос Спасителя - емоционален поклон към Даяна

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

pariteni.bg
Опасности от намален апетит при котки

Опасности от намален апетит при котки

dogsandcats.bg
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Ексклузивно

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 4 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
Ексклузивно

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 3 часа
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Ексклузивно

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 3 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

 

Преди 2 часа

Виц на деня

Две приятелки влизат в магазин за дрехи. Идва консултантката да им помага: - Какъв размер сте? - Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди... Приятелката…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зловеща серия: 4 смъртни случая в Disney World за месец

Зловеща серия: 4 смъртни случая в Disney World за месец

Свят Преди 11 минути

С четирите последни смъртни случая броят на починалите в Disney World от откриването му през 1971 г. вече е 69

Президентът на Мексико беше опипана по време на публична изява

Президентът на Мексико беше опипана по време на публична изява

Свят Преди 14 минути

Нарушителят е арестуван

Как светът гледа на Зохран Мамдани - икона, заплаха, доказателство за Американската мечта

Как светът гледа на Зохран Мамдани - икона, заплаха, доказателство за Американската мечта

Свят Преди 29 минути

Неочакваният възход на Мамдани, от мюсюлманин имигрант до кмет на Ню Йорк — предизвика глобален отзвук, прехвърляйки далеч отвъд пределите на градската политика.

Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка

Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка

България Преди 34 минути

Рапърът Young Bleed почина на 51 години след мозъчна аневризма

Рапърът Young Bleed почина на 51 години след мозъчна аневризма

Свят Преди 53 минути

"Чувствам се комфортно": Дженифър Лорънс за голите сцени на снимачната площадка

"Чувствам се комфортно": Дженифър Лорънс за голите сцени на снимачната площадка

Любопитно Преди 58 минути

Актрисата участва заедно с Робърт Патинсън в психологическия трилър Die My Love на режисьорката Лин Рамзи

ПП-ДБ поиска пренаписване на Бюджет 2026

ПП-ДБ поиска пренаписване на Бюджет 2026

България Преди 1 час

Това обяви в кулоарите на парламента депутатът Мартин Димитров

Обвиненият в подкуп служител от Държавен фонд "Земеделие": Какво се знае до момента

Обвиненият в подкуп служител от Държавен фонд "Земеделие": Какво се знае до момента

България Преди 1 час

Според прокуратурата обвиняемият е излъгал земеделски производител от района на Костинброд, че се налага да му извърши повторна проверка

Проф. Кантарджиев: Грипен вирус не е доказан у нас, пикът е през януари

Проф. Кантарджиев: Грипен вирус не е доказан у нас, пикът е през януари

България Преди 1 час

Времето за ваксинация е в момента, припомня професорът

<p>НАСА може да изпрати мисия до Марс още догодина</p>

Номинираният шеф на НАСА предложи мисия до Марс още догодина

Свят Преди 1 час

"Изглежда, че някои позволяват на политиката да застане на пътя на мисията на НАСА"

Губернаторът на Мисисипи Тейт Рийвс

Експлозия и изтичане на амоняк в завод в Мисисипи предизвикаха евакуация на жители

Свят Преди 1 час

Няма съобщения за загинали или ранени

Меган Маркъл

Херцогиня Меган се завръща в киното, принц Хари я подкрепял

Любопитно Преди 1 час

Съпругата на убития мексикански кмет поема неговата длъжност

Съпругата на убития мексикански кмет поема неговата длъжност

Свят Преди 1 час

Гресия Кирос положи клетва, за да замести съпруга си Карлос Мансо като кмет на Уруапан

Разкриха какво е пренасял корабът, поразен от САЩ

Разкриха какво е пренасял корабът, поразен от САЩ

Свят Преди 1 час

Някои правни експерти казват, че ударите може да нарушават международното право

Папа Лъв XIV осъди "нечовешката" политика на Тръмп

Папа Лъв XIV осъди "нечовешката" политика на Тръмп

Свят Преди 1 час

Всеки християнин в крайна сметка ще бъде съден по това как е посрещнал "чужденеца", заяви папата

ЕЛАНА Алтернативен Депозит: разумната стъпка към света на инвестициите

ЕЛАНА Алтернативен Депозит: разумната стъпка към света на инвестициите

Любопитно Преди 1 час

Всичко от днес

От мрежата

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Когато дързостта изпревари естетиката: модният пропуск на Бианка Ченсори

Edna.bg

„Ако това е сън, не искам да се събуждам“ – любовното признание на Джим Къртис към Дженифър Анистън

Edna.bg

Маями с голям жест към Меси

Gong.bg

Възможно ли е? Меси може да заиграе до България

Gong.bg

Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка

Nova.bg

Проф. Кантарджиев: През миналата седмица няма доказан случай на грип, пикът се очаква в края на януари

Nova.bg