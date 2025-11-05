Цяло племе ще бъде елиминирано от “Игри на волята” тази вечер

Д раматични събития очакват участниците в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След изненадващата капитанска битка вчера, днес Феномените и Лечителите ще бъдат изправени пред ново предизвикателство - извънредна елиминация. В края на съревнованието едно от племената в голямата игра ще престане да съществува, а съдбата на неговите членове ще бъде

Освен напрегнатите моменти на бойното поле, за воините в надпреварата предстои и нов тежък сблъсък със суровите правила на Дивия север. Грубото нарушение ще предизвика наказания за участниците, които могат да променят хода на играта.

Кое племе ще бъде заличено от картата и какви ще бъдат последствията за провинилите се участници? Гледайте в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

