Любопитно

Капитанска елиминация в новия епизод на “Игри на волята”

Томи и Лапунов излизат в решаващ лидерски дуел

4 ноември 2025, 17:28
Игра на влияние променя номинациите в Big Brother

Игра на влияние променя номинациите в Big Brother
Как изразът

Как изразът "6 7" стана дума на годината
Извънреден епизод на Big Brother тази вечер

Извънреден епизод на Big Brother тази вечер
Калин от Big Brother: Не вярвам в приятелството между мъж и жена! (ВИДЕО)

Калин от Big Brother: Не вярвам в приятелството между мъж и жена! (ВИДЕО)
Дженифър Анистън потвърди новата си връзка със сладка снимка

Дженифър Анистън потвърди новата си връзка със сладка снимка
Антъни Хопкинс за алкохолизма, агресията и агнетата

Антъни Хопкинс за алкохолизма, агресията и агнетата
Агресорът Иван от Big Brother: Готов съм за публичен линч! (ВИДЕО)

Агресорът Иван от Big Brother: Готов съм за публичен линч! (ВИДЕО)
Андре Токев: Детето в мен не си е тръгвало. Вторият шанс е важен

Андре Токев: Детето в мен не си е тръгвало. Вторият шанс е важен

К апитаните на двата отбора във Войната на племената - Томи и Лапунов, ще излязат на Арената за зрелищен елиминационен дуел тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Лидерите на Лечителите и Феномените ще се противопоставят в решаващ сблъсък, след който един от тях ще напусне надпреварата за голямата награда от 100 000 лв. завинаги. 

,
Източник: NOVA

Междувременно в двете територии, Резиденцията и Изолатора, разделенията между съплеменниците ще продължат. Безстрашната Ръждавичка ще продължи да диктува ходовете на двете нови попълнения при Сините - Николета и Радостина, докато при Зелените стратегът д-р Пекин ще предприеме поредна стъпка напред към задържането на властта в свои ръце. 

,
Източник: NOVA

За кого приключението в Дивия ще приключи и кое племе ще загуби ключов играч преди предстоящите номинационни съревнования? 
 
Не пропускайте да видите в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. 

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Откриха над 70 тона пилешко без документи в София

Откриха над 70 тона пилешко без документи в София

Откриха удушен човек във Варна

Откриха удушен човек във Варна

Хората, които живеят най-дълго, имат тези 10 общи неща - повечето от тях ще ви изненадат

Хората, които живеят най-дълго, имат тези 10 общи неща - повечето от тях ще ви изненадат

Скритият убиец, който е навсякъде в храната

Скритият убиец, който е навсякъде в храната

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Новият DS №4 дебютира у нас, цените му стартират от 73 600 лв.

Новият DS №4 дебютира у нас, цените му стартират от 73 600 лв.

carmarket.bg
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Ексклузивно

Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 9 часа
4 ноември: Убийството, което промени историята
Ексклузивно

4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 11 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Ексклузивно

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 11 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
Ексклузивно

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 12 часа

Виц на деня

– Изтеглих си приложение за броене на калории. – И как е? – Изтри се само, след като видя снимка от вечерята ми.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рая Назарян: Ще работим интензивно за плавен и успешен преход към еврото

Рая Назарян: Ще работим интензивно за плавен и успешен преход към еврото

България Преди 31 минути

Председателят на Народното събрание се срещна с еврокомисар Валдис Домбровскис

Съветът ЕС одобри над 1,8 млрд. евро за Украйна

Съветът ЕС одобри над 1,8 млрд. евро за Украйна

Свят Преди 49 минути

Финансирането има за цел преди всичко да подкрепи макрофинансовата стабилност на Украйна

Шери Шепърд получи звезда на Алеята на славата

Шери Шепърд получи звезда на Алеята на славата

Любопитно Преди 1 час

Шепърд, бивша водеща на The View и също така водеща на собственото си токшоу SHERRI, беше почетена в Холивуд с 2827-ата звезда на световноизвестната Алея на славата

<p>МААЕ работи като посредник между Украйна и Русия по отношение на атомните централи</p>

Гроси: МААЕ работи като посредник между Украйна и Русия по отношение на атомните централи

Свят Преди 1 час

МААЕ работи като посредник между Украйна и Русия по отношение на атомните централи, съобщи Рафаел Гроси

Зеленски призова Орбан: Не блокирайте Украйна за ЕС

Зеленски призова Орбан: Не блокирайте Украйна за ЕС

Свят Преди 1 час

Украинският президент добави, че би желал страната му да се присъедини към ЕС преди 2030 г.

Антиислямски активист благодари на Мъск, след като бе оправдан по обвинение в тероризъм

Антиислямски активист благодари на Мъск, след като бе оправдан по обвинение в тероризъм

Свят Преди 1 час

Робинсън благодари на милиардера, който, според него, е финансирал защитата му

Разкриха причината за смъртта на Дик Чейни

Разкриха причината за смъртта на Дик Чейни

Свят Преди 1 час

През целия си живот Чейни се е борил със сериозни здравословни проблеми, включително пет инфаркта

Ново развитие по делото за жестокото убийство в Гоце Делчев

Ново развитие по делото за жестокото убийство в Гоце Делчев

България Преди 2 часа

Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест

Най-добрата защита от олово в храната, според токсиколог

Най-добрата защита от олово в храната, според токсиколог

Любопитно Преди 2 часа

За децата загрижеността е особено голяма, тъй като по-малките им тела и метаболизъм ги правят по-уязвими

Джордж Буш за Дик Чейни: Един от най-добрите държавни служители на своето поколение

Джордж Буш за Дик Чейни: Един от най-добрите държавни служители на своето поколение

Свят Преди 2 часа

Дик Чейни е определян за най-влиятелният вицепрезидент в историята на САЩ

Пускат под гаранция мъжа, нападнал с брадва полицай

Пускат под гаранция мъжа, нападнал с брадва полицай

България Преди 2 часа

Ако той не внесе до 10 дни определената му парична гаранция, ще бъде задържан под стража

.

Заради бандите: Швеция иска да вкарва 13-годишни в затвора

Свят Преди 2 часа

В Швеция престъпни банди привличат все по-често деца под 15 години, защото те не попадат под ударите на закона

Бундесверът се готви за действие с дълъг списък от желани оръжия

Бундесверът се готви за действие с дълъг списък от желани оръжия

Свят Преди 2 часа

Експерти предупреждават: до момента на доставката им, оръжията може вече да са остарели

Великобритания забранява протестите пред домовете на политици

Великобритания забранява протестите пред домовете на политици

Свят Преди 2 часа

Мярката е част от усилията за борба с тормоза и заплахите в политиката

Шокиращата изневяра на булка часове преди да каже „да“

Шокиращата изневяра на булка часове преди да каже „да“

Свят Преди 3 часа

Младоженката е изоставила съкрушения си съпруг на медения им месец

<p>&quot;Няма да играем футбол с Фон Дер Лайен&quot;</p>

Северномакедонският президент: ЕС ни скъса мрежата, няма да играем футбол с Фон Дер Лайен

Свят Преди 3 часа

Евроинтеграцията на РСМ зависи от изпълнението на условията от Преговорната рамка, приета с консенсус от целия блок и от Скопие

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg

Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

dogsandcats.bg
1

Мечките в Белица заспиват зимен сън

sinoptik.bg
1

Щъркел на автогарата в Монтана

sinoptik.bg

От сладникав актьор до носител на Оскар: Матю Макконъхи на 56

Edna.bg

Здравословни рецепти с джинджифил

Edna.bg

Оперираха звезда на Лудогорец, ясно е колко ще отсъства

Gong.bg

Обявиха съдията на Левски - ЦСКА, Кабаков се завръща

Gong.bg

Линейка блъсна и уби възрастен мъж в Симеоновград

Nova.bg

Жестоко убийство: Намериха удушен 42-годишен мъж във Варна

Nova.bg