Капитанска елиминация в новия епизод на “Игри на волята”

К апитаните на двата отбора във Войната на племената - Томи и Лапунов, ще излязат на Арената за зрелищен елиминационен дуел тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Лидерите на Лечителите и Феномените ще се противопоставят в решаващ сблъсък, след който един от тях ще напусне надпреварата за голямата награда от 100 000 лв. завинаги.

Източник: NOVA

Междувременно в двете територии, Резиденцията и Изолатора, разделенията между съплеменниците ще продължат. Безстрашната Ръждавичка ще продължи да диктува ходовете на двете нови попълнения при Сините - Николета и Радостина, докато при Зелените стратегът д-р Пекин ще предприеме поредна стъпка напред към задържането на властта в свои ръце.

Източник: NOVA

За кого приключението в Дивия ще приключи и кое племе ще загуби ключов играч преди предстоящите номинационни съревнования?



Не пропускайте да видите в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

