Нарушение на Томи заличи Лечителите от “Игри на волята”

5 ноември 2025, 23:18
Г рубо нарушение на правилата от страна на капитана на Лечителите Томи Борисов сложи край на бедстващото на Изолатора племе и му коства мястото в надпреварата. До отстраняването му от играта се стигна заради заговор за набавяне на хранителни продукти, в разрез с правилата на екстремното риалити.

Източник: NOVA

На Арената участниците научиха, че ще се борят не само за правото на спасение от номинации, но и за своето оцеляване. Битката противопостави силата, точността, баланса и хъса за победа на всички. Опитният Ивайло се превърна в герой за Сините, побеждавайки Теодор-Чикагото в изпитанието за издръжливост.

Източник: NOVA

След разкритието за нарушението, всички съучастници в него бяха отделени в ново племе без право на флаг или име. Безименните Мирослав, Кристиан, Ивайло, Николета, Радостина и отлъчената д-р Пекин ще вземат участие в извънреден племенен съвет, за да определят първите номинирани воини тази седмица. Сапунджиева, Дино, Траян и Теодор-Чикагото пък ще се състезават под флага на Синия отбор.

Провинилият се Томи е следващият гост в подкаст поредицата “След Игрите”. Определяният от мнозина за фаворит участник разказа на водещата Ваня Запрянова за своите мотиви и за уроците, които е научил след постъпката си. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре на бойното поле в Дуранкулак двете племена ще се впуснат в нов дуел за спасение. Гледайте “Игри на волята” в четвъртък, 6 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
