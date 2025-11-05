Любопитно

Приключенецът Лапунов каза сбогом на “Игри на волята”

Той даде първото си интервю в подкаста “След Игрите”

5 ноември 2025, 00:05
Капитанска елиминация в новия епизод на “Игри на волята”

Игра на влияние променя номинациите в Big Brother

Как изразът

Извънреден епизод на Big Brother тази вечер

Калин от Big Brother: Не вярвам в приятелството между мъж и жена! (ВИДЕО)

Дженифър Анистън потвърди новата си връзка със сладка снимка

Антъни Хопкинс за алкохолизма, агресията и агнетата

Агресорът Иван от Big Brother: Готов съм за публичен линч! (ВИДЕО)

Л идерът на племето на Феномените Мартин Лапунов отпадна от екстремното риалити “Игри на волята” след загуба в капитанския сблъсък тази вечер. Победата грабна кондиционният треньор и водач на Лечителите тази седмица - Томи, което даде и ключово предимство на Зелените преди предстоящите номинационни съревнования.

Битката между двамата капитани изпита тяхната издръжливост, точност и търпение. Обитателят на Резиденцията Лапунов се възползва от по-добрата си физическа кондиция, за да натрупа солидна преднина. Проблеми с баланса на последния елемент в съревнованието обаче позволиха на неговия съперник да го настигне. За своя триумф Томи получи награда от 50 златни гроша и възможността да плени знамето на Феномените.

Лапунов е следващият ексклузивен гост в официалния подкаст на предаването - “След Игрите”. В новото издание на поредицата той разказва за своето приключение в Дивия север, за интригуващия свят на осъзнатите сънища и за това кого смята за фаворит за голямата награда. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре на бойното поле в Дуранкулак едно племе ще престане да съществува, а нарушение на правилата ще бъде сурово наказано.

Гледайте “Игри на волята” в сряда, 5 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Игри на волята
