Откриха разлом, който може да създаде шестия океан в света

К онцепцията за образуването на шести океан в Африка е завладяваща тема, която навлиза в динамичната природа на геологията на нашата планета. Планетата е покрита от 71% вода, обхващайки 5 отделни региона - Тихия океан, Атлантическия океан, Индийския, Южен и Арктическия. Образуването на шести отделен може да доведе до огромни промени в географията на планетата. Според геолозите африканският континент, със своите богати и разнообразни пейзажи, в момента преживява рядко геоложко явление, което може да доведе до образуването на нов океан.

🗞️ Geologists Have Found A Fault That Can Create World’s Sixth Ocean



The concept of a sixth ocean forming in Africa captivates geologists, unfolding in the Afar Triangle. This geological phenomenon, driven by the convergence of tectonic plates—the Nubian, Somali, and… pic.twitter.com/tfjdtTOsyX — The Boring Mates (@theboringmates) March 20, 2024

Този процес се развива в Афарски триъгълник, наричан още Афарската депресия, разположен в Африканския рог. Триъгълникът Афар е геоложка падина, където се събират три тектонични плочи - Нубийската, Сомалийската и Арабската. Тази област е част от Източноафриканската рифтова система, която се простира от района на Афар надолу през източна Африка. Процесът на разцепване, възникващ там, е резултат от бавното раздалечаване на тектоничните плочи, феномен, който се случва от милиони години. През 2005 г. важно събитие привлече вниманието на света върху този бавен процес. Разрив с дължина 35 мили се отворил в етиопската пустиня, сигнализирайки за продължаващото отделяне на африканския континент. Тази пукнатина е повърхностното изражение на действащите дълбоко вкоренени тектонични сили, докато сомалийската плоча се отдалечава от нубийската, разтягайки и изтънявайки земната кора.

Afar History of self-governance in Eritrea

The Afar nation has a solid historical basis for asserting its right to special autonomy in Dankalia. The Afar have maintained control over their traditional lands in the Afar Triangle long before modern states were established.

1/3 pic.twitter.com/O5VOJ2zhUS — Asseb Press (@assebpress1) February 12, 2024

Геолозите прогнозират, че след 5 до 10 милиона години тектоничното движение в крайна сметка ще раздели африканския континент на две, създавайки нов океански басейн. Това ново водно тяло ще бъде резултат от наводнението на Червено море и Аденския залив над района на Афар и в Източноафриканската рифтова долина. Следователно тази част от Източна Африка ще се развие в свой отделен континент. Образуването на нов океан е сложен и продължителен процес, който включва различни етапи на рифтинг, от разпадането на континента до развитието на средноокеански хребет. Източноафриканският рифт предоставя уникална възможност на учените да изследват тези етапи. Използването на модерни технологии, като например GPS инструменти и сателитен радар, направи революция в областта на изследванията, позволявайки прецизни измервания на движението на земята във времето. Смята се, че един от ключовите фактори, движещи процеса на разцепване, е масивна струя от свръхнагорещени скали, издигащи се от мантията под Източна Африка. Този облак може да упражнява натиск върху горната кора, причинявайки нейното разтягане и счупване. Магматизмът в региона, особено във вулкана Ерта Але, предлага улики за тектонския преход с характеристики, които имитират тези на средноокеанския хребет. Потенциалното образуване на шести океан в Африка е не само обект на научно изследване, но и напомняне за постоянно променящата се природа на Земята. Той подчертава значението на разбирането на геоложките процеси на нашата планета, тъй като те имат дълбоки последици за бъдещата конфигурация на континентите и океаните. Докато продължаваме да наблюдаваме развитието в триъгълника Афар, ние сме свидетели на рядко събитие в геоложката история, смятат учени.

Around 30 million years ago, the gap started. This will happen with Africa too, at the East African Rift and probably at the Red Sea. pic.twitter.com/bEVoo7BIgg — Secretz (@SecretzChannel) March 18, 2024

Раждането на нов океан е процес, който обхваща милиони години и макар че може да не видим завършването му в рамките на нашия живот, доказателствата за неговото начало предлагат поглед към динамичната еволюция на Земята. Това необикновено явление подчертава жизнената и непрекъснато променяща се природа на планетата, напомняйки ни, че земята под краката ни не е толкова статична, колкото изглежда. Бавните, но безмилостни движения на тектоничните плочи очертават курс за бъдещето, изработвайки нови пейзажи през епохите.

