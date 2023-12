Разкриха произхода на мистериозния слой вода около ядрото на Земята

Н ова серия от експерименти показва, че мистериозният "E-prime" слой, който обгражда външното ядро на Земята, е създаден от вода, която изтича дълбоко във вътрешността на нашата планета.

Учените може би най-накрая са открили причината за мистериозен кристалообразуващ слой, който заобикаля ядрото на Земята – „изтичаща вода“, която се стича от повърхността на Земята и реагира с металното сърце на нашата планета. За това съобщава Live Science.

През 90-те години на миналия век геолози са открили тънък слой, обграждащ ядрото на Земята - океан от течен метал, който заобикаля твърдото вътрешно ядро. Слоят, наречен “E-prime”, или “E' слой”, е дебел повече от 100 километра - сравнително тънък в сравнение с други слоеве от вътрешността на Земята. Той се намира на около 2900 км. под повърхността на Земята.

Учените по-рано смятаха, че “E-prime” е образуван от древна богата на желязо магма. Други теории предполагат, че е изтекло от вътрешното ядро или се е образувало по време на сблъсък на Земята с протопланета, която е родила Луната. Но нито една от тези идеи не е широко приета.

В ново проучване, публикувано на 13 ноември в списание Nature Geoscience, изследователите посочват, че “E' слоят” вероятно е създаден от вода, която изтича надолу от повърхността на Земята чрез потъващи тектонични плочи.

Ако новото откритие е вярно, това означава, че “E' слоят” е произвел големи количества силициеви кристали като страничен продукт от тази реакция, които са били изтласкани в мантията - масивният слой от магма, който се намира между външното ядро и външната кора на Земята.

В проучването изследователите са провели серия от лабораторни експерименти, за да установят как водата може да реагира с външното ядро под интензивен натиск. Това разкрива, че водородът от водата замества силициевия диоксид в течния метал, което изтласква силициевия диоксид от метала под формата на кристали. Следователно “E' слоят” вероятно е богат на водород, което противоречи на предишни предположения за неговия състав.

Изследователите смятат, че вероятно е отнело повече от 1 милиард години на “E-prime”, за да достигне сегашната си дебелина, което означава, че може да е по-старо от вътрешното ядро, което се е втвърдило преди около 1 милиард години.

Новото откритие е още един знак, че настоящото ни разбиране за това, как външното ядро и мантията взаимодействат помежду си, може да е непълно.

