Атлантическият океан може да създаде свой собствен "огнен пръстен"

К онтинентите може да са на път към нов обрат, след като Атлантическият океан премине от фаза на растеж към фаза на свиване. Някои геолози прогнозират, че това ще бъде причинено от счупването на тектоничните плочи, причинявайки вулканични изригвания, които ще се отразят на крайбрежието на Африка и Иберия.

В продължение на милиарди години континентите на Земята многократно са се събирали и разделяли. Няма съмнение, че това ще се случи отново. Това, което не е сигурно, е времето и дали повечето континенти ще се съберат на Северния полюс или на екватора.

Д-р Жоао Дуарте от университета в Лисабон ръководи екип, който смята, че може да предвиди това сближаване.

Произходът на Атлантическия океан датира от около 180 милиона години, когато разломът е разцепил Пангея и Америка отплавала на запад, а Азия отишла на изток. В този процес около границите на Тихия океан са се образували зони на субдукция. Това не се случва лесно и тези зони са довели до Тихоокеанския огнен пръстен, дом на повечето от активните вулкани в света и най-големите земетресения.

Ако процесът се обърне и Атлантическият океан започне да се затваря, ще трябва да се образуват нови зони на субдукция по противоположните брегове. Това не е лесен процес. Зоните на субдукция изискват тектоничните плочи да се огъват и понякога да се счупват. Процесът може да се подсилва от само себе си, но стартирането му е трудно.

„Старата океанска литосфера е дебела и здрава, което я прави устойчива на счупване и огъване“, пишат съавторите в статията.

„Единствената сила, която може да започне зона на субдукция, е друга зона на субдукция (ако изключите метеоритните въздействия и струите на супермантията)“, казва Дуарте.

Той и колегите му твърдят, че семето за бъдещи зони на субдукция се намира в западното Средиземноморие, където древна зона е приближила Африка и Европа една към друга. Ако моделирането на Дуарте е правилно, до голяма степен неактивната зона на субдукция под Гибралтарския проток ще нахлуе в Атлантика. Така ще започне процеса на издърпване на плочата на Атлантическия океан под Африка и Европа, което ще доведе до затваряне на океана.

