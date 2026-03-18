Любопитно

Край на самотата: Маймунката Пънч, която разплака света, си намери гадже

След като трогна милиони с привързаността си към плюшена играчка, изоставеното бебе макак от японския зоопарк „Ичиока“ най-после откри утеха в прегръдките на истински спътник

18 март 2026, 11:33
Източник: БТА

Л юбимата маймунка на интернет пространството вероятно е получила своя щастлив край. Пънч — бебето макак от зоологическата градина в град Ичиока, Япония, което стана вайръл, търсейки утеха в плюшена играчка, след като майка му го изостави — беше забелязано да се гушка с друго животно в зоопарка, съобщава The Post.

Нови публикации в социалните мрежи показват известната маймунка да се целува, прегръща и да играе нежно с женски макак, за която се смята, че се казва Момо-чан. Мнозина вече я определят като новата „приятелка“ на Пънч.

В клипове, споделени в мрежата, дуото е заснето да прекарва времето си заедно, като любимата плюшена играчка на Пънч дори се появява за кратко в кадър. Новата връзка между Пънч и Момо-чан подсказва, че дните на самота за малкото животно може би най-после са приключили.

„Пънч си намери гадже, а ти още си сам“, пошегува се потребител в платформата X. Друг отбеляза, че Момо-чан изглежда има сходен цвят с този на плюшената маймунка, която Пънч доскоро носеше навсякъде със себе си. Наред с новата си компаньонка, някои снимки и видеоклипове показват, че Пънч е започнал да се интегрира с останалите маймуни в зоопарка, вкопчвайки се все по-рядко в своята „плюшена майка“.

Роден през юли 2025 г., Пънч е отхвърлен от майка си веднага след раждането. Служителите в зоопарка поемат грижите за него, но останалите маймуни в началото не са особено гостоприемни. Когато Пънч е преместен в общото заграждение, става ясно, че е изолиран и трудно се адаптира. Сърцераздирателни кадри онлайн показаха как другите маймуни го отблъскват, когато той се опитва да осъществи контакт.

Въпреки това от зоопарка в Ичиока настояват, че макар Пънч да е бил изолиран, той никога не е бил обект на истински тормоз. Според тях поведението на групата отразява „строга йерархична структура“, в която „доминиращите индивиди проявяват дисциплиниращи действия спрямо подчинените си“.

„Въпреки че Пънч е бил мъмрен многократно от другите маймуни, нито една от тях не е проявила сериозна агресия към него“, се казва в официално изявление на зоопарка в X. „Бихме искали, когато наблюдавате тези дисциплиниращи прояви, докато Пънч се опитва да общува с тях, да подкрепите усилията му, вместо да го съжалявате.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ръководството признава общественото безпокойство и добавя, че персоналът продължава да работи усилено, за да гарантира, че Пънч ще живее здравословно като част от тази група.

За маймуните е естествено да се прикрепят към майките си след раждането. Тъй като Пънч е бил лишен от тази близост, гледачите му дали плюшен орангутан, за да облекчат неговата тревожност и самота. Пънч рядко беше засичан без своята играчка, отнасяйки се към нея като към истински родител. Сега обаче той започва да я „прераства“, което е отличен знак.

„Надяваме се той да се откаже от плюшената играчка, което ще насърчи неговата независимост“, сподели директорът на зоопарка Шигеказу Мизушина.

Плюшената играчка всъщност е популярният модел DJUNGELSKOG на IKEA. След като историята стана популярна, Петра Фаре, президент на IKEA Япония, посети зоопарка на 17 февруари, за да дари резервни играчки и нови плюшени модели. Продуктът бързо беше разпродаден в магазините, след като хората научиха трогателната история на малкия Пънч.

Пънч бебе макак зоопарк Ичиока Момо чан плюшена играчка социална интеграция изоставена маймунка нова връзка Япония вайръл история
