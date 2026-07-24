Любопитно

От приют в село Глушка до дома на Феран Торес: Невероятната история на кучето Майло

Звездата на „Барселона“ и автор на шампионския гол за Испания Феран Торес отглежда спасено българско куче от 2021 година

Стела Христова Стела Христова

24 юли 2026, 09:27
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И сторията на четириногото Майло буквално взриви социалните мрежи и развълнува хиляди българи. Оказа се, че героят на световните шампиони по футбол Испания - нападателят на „Барселона“ Феран Торес, отглежда у дома си куче, осиновено директно от приюта „Улични сърца БГ“ в дряновското село Глушка, предава NOVA.

Авторът на шампионския гол за Испания има българско куче

Любопитният факт е споделен от екипа на приюта още през 2021 година, но тогава не получава широк отзвук. Днес, след като Торес се превърна в национален герой за родината си, историята придоби световна популярност, а от Дряново вече официално са отправили покана към футболната звезда да им гостува.

Източник: скрийншот/NOVA
  • От окаяното състояние под моста до живота в Англия и Испания

Пътят на Майло започва като този на хиляди други изоставени бездомни животни в България. Той е намерен заедно с братята и сестрите си, захвърлен под мост в изключително тежко състояние. Доброволците от „Улични сърца БГ“ ги прибират, осигуряват им ветеринарно лечение, ваксини, чипове и паспорти, след което започват да търсят нов дом за малките кученца през партньорска организация във Великобритания.

По това време Феран Торес се състезава за английския „Манчестър Сити“. Той забелязва снимката на Майло в международния сайт за осиновяване сред стотици други животни от целия свят и го избира без колебание. Когато испанският национал прави своя трансфер в „Барселона“, той взема Майло със себе си в Испания, където днес кучето живее щастливо заедно с още три негови домашни любимци.

  • Канадка на мотор и 55 кучета, които все още чакат своя дом

Приютът в село Глушка пази и други невероятни истории за спасени животни. Една от тях е на кучето Харли, намерено край пътя от канадска туристка, обикаляща България с мотор. Жената не успяла да подмине страдащото животно и го возила на мотора си, докато стигне до най-близката ветеринарна клиника във Велико Търново.

Към днешна дата в приюта „Улични сърца БГ“ живеят около 55 кучета, които очакват своите нови стопани. Екипът се надява, че огромният медиен интерес към Феран Торес и Майло ще вдъхнови повече хора да изберат осиновяването пред покупката на домашен любимец.

Редактор: Стела Христова
Източник: NOVA    
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