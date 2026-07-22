Любопитно

От мозъчна мъгла до инсулт: Как димът от горските пожари съсипва здравето ни

Димът от горските пожари доставя коктейл от вредни замърсители на въздуха, включително фини прахови частици (ФПЧ2.5), азотен диоксид (NO2), озон, ароматни въглеводороди и олово

Надежда Неменски Надежда Неменски

22 юли 2026, 06:41
22 юли: Нощта, в която звярът беше разкрит

22 юли: Нощта, в която звярът беше разкрит
Удар за футбола в САЩ: Меси излезе в почивка след финала, пропуска Мача на звездите

Удар за футбола в САЩ: Меси излезе в почивка след финала, пропуска Мача на звездите
Мат Деймън с неочаквано разкритие: Жена е заснела кадрите с мускулестите му ръце в „Одисея“

Мат Деймън с неочаквано разкритие: Жена е заснела кадрите с мускулестите му ръце в „Одисея“
13 години подготовка за трона - необичайният път на принц Джордж

13 години подготовка за трона - необичайният път на принц Джордж
Петиция за изхвърлянето на Аржентина от Мондиалa почти счупи рекорд на „Гинес“

Петиция за изхвърлянето на Аржентина от Мондиалa почти счупи рекорд на „Гинес“
Не си въобразявате: Разкриха защо модерният живот изтощава мозъка ни до краен предел

Не си въобразявате: Разкриха защо модерният живот изтощава мозъка ни до краен предел
Пълен хаос в Милано: Ледена буря провали концерт на Bad Bunny

Пълен хаос в Милано: Ледена буря провали концерт на Bad Bunny
Куриоз след Мондиал 2026: ФИФА изряза Тръмп от снимките с купата, Белият дом го върна в кадър

Куриоз след Мондиал 2026: ФИФА изряза Тръмп от снимките с купата, Белият дом го върна в кадър

П рез изминалата седмица едно дете стоеше на площадката за наблюдение на кулата „Си Ен Тауър“ в Торонто и гледаше към силуета на града, замъглен от гъста мараня. На стотици километри оттам войници от Националната гвардия патрулираха в потъналия в дим национален парк „Национална алея“ във Вашингтон, а пътуващите за работа слагаха маски.

Димът, пренасян на юг от горските пожари в Канада, се превърна в почти ежегоден гост в американското небе. Нито една от тези сцени днес не изглежда необичайна. Това, което може би е по-малко познато, е как той влияе на здравето ни под повърхността – вътре в сърцето, белите дробове, мозъка и дори при развиващия се фетус.

Димът от горските пожари доставя коктейл от вредни замърсители на въздуха, включително фини прахови частици (ФПЧ2.5), азотен диоксид (NO2), озон, ароматни въглеводороди и олово.

Това убива десетки хиляди хора годишно.

Праховите частици в дима могат да раздразнят очите, носа и гърлото, а при дишане могат да проникнат дълбоко в белите дробове. Това може да причини увреждания и да затрудни дишането.

Малките частици в белите дробове могат да преминат оттам в кръвния поток – и техните ефекти могат да продължат дори след като видимата мараня изчезне.

В скорошна публикация в European Heart Journal учени, изследващи ефектите от дима от горски пожари върху мозъка и кръвоносните съдове, установиха, че „хроничното излагане на ФПЧ2.5 от горски пожари увеличава риска от инсулт при по-възрастните хора“.

„Димът от горските пожари не е просто непосредствена опасност за дишането“, казва ученият по екологично здраве Янг Лю от университета „Емори“ в САЩ. Изследванията показват, че все повече хора преживяват инфаркти и други сърдечносъдови проблеми, наред със скок в кризите с психичното здраве.

Засегнато е цялото ви тяло. Димът от горските пожари причинява оксидативен стрес в организма и влошава или ускорява развитието на заболявания“, казва Лю пред Наоми Михара от „Дойче Веле“.

Част от опасността се крие в това какво всъщност съдържа самият димен стълб. Когато пламъците достигнат застроен град или градче, димът вече не е само от изгоряла растителност. „Понякога виждаме дим във въздуха на стотици километри от самия пожар. Помислете какво гори: пластмаси, тежки метали, арсен. Те могат да причинят цяла поредица от други опасности за населението“, казва Обри Милър, експерт по екологични бедствия в Националните институти по здравеопазване.

Острите ефекти са само началото.

Частиците ФПЧ2.5 се свързват с хронични заболявания, включително автоимунни. Излагането на дим по време на бременност увеличава риска от преждевременно раждане и раждане на бебета с ниско тегло, а по-дългосрочното излагане се свързва с някои видове рак.

„Нашите резултати също така показват, че няма видим безопасен праг за излагане на дим. Това означава, че дори „умерената“ периодична поява на дим може да има значение, а не само екстремните събития“, казва Лю.

Според Националния междуведомствен пожарен център над 3,8 милиона акра в САЩ вече са изгорели тази година, а количеството земя, изгарящо годишно в САЩ, сега е повече от двойно спрямо това преди три десетилетия. Мащабът на щетите вече е потресаващ, а изследователите, които ги проследяват, не звучат оптимистично за това накъде се движат нещата.

„Разбирането ни за това кой е уязвим към това излагане е много по-широко, отколкото смятахме“, казва Маршал Бърк, екологичен икономист в Станфордския университет.

В изследване от 2025 г., публикувано в списание Nature, Бърк и колегите му от Станфордския университет оценяват, че между 2026 г. и 2055 г. могат да настъпят 1,9 милиона смъртни случая в повече поради дима с ФПЧ2.5.

„Това са бременни жени, това са деца в училищата, това е всеки с астма, това са хора с онкологични заболявания. В това проучване разглеждаме един конкретен здравен показател – смъртността – и за съжаление откриваме общо бреме от излагането за хората в целите САЩ“, каза Бърк при публикуването на изследването.

Изследване, публикувано тази година в Science Advances, прави консервативна оценка за повече от 24 100 смъртни случая годишно в континенталната част на САЩ между 2006 г. и 2020 г. само от дългосрочно излагане. „Това е голямо число“, заяви пред АФП главният автор и екологичен епидемиолог Мин Чжан от Медицинското училище „Икан“ към „Маунт Синай“ в Ню Йорк.

„Не открихме доказателства за безопасен праг при хронично излагане на дим от горски пожари… това е много обезпокоителен проблем за общественото здраве“, добавя той.

Повечето хора, които преживяват задимена седмица, не завършват като част от статистиката. Но мнозина не се измъкват незасегнати. Кашлицата, стягането в гърдите, възпаленото гърло, главоболието и т.нар. „мозъчна мъгла“ могат да останат дълго време след като пожарът е угаснал.

Някои обезпокоителни констатации също са по-малко очевидни. Изследователите смятат, че излагането на дим може да причини когнитивни проблеми, като вече се появяват доказателства за такава връзка. Междувременно поне едно изследване е открило връзка между депресията и излагането на ФПЧ2.5.

Има начини за намаляване на въздействието.

Експертите съветват да намерите място с чист въздух – специално укритие или дори библиотека, да носите висококачествена маска на открито (въпреки че тя няма да осигури пълна защита) и да проверите дали прозорците, вратите и домашните вентилационни системи наистина предотвратяват навлизането на въздух отвън.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Science Alert    
горски пожари дим замърсяване на въздуха фини прахови частици здравни рискове обществено здраве респираторни проблеми сърдечносъдови заболявания хронични заболявания смъртност
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Бюджет 2026 мина през комисия след 12-часов маратон: Какви промени одобриха депутатите

Бюджет 2026 мина през комисия след 12-часов маратон: Какви промени одобриха депутатите

Цяла България е предупредена с оранжев или жълт код за бури и градушки в сряда

Цяла България е предупредена с оранжев или жълт код за бури и градушки в сряда

Парламентът решава за разполагането на американски самолети в

Парламентът решава за разполагането на американски самолети в "Безмер"

22 юли: Нощта, в която звярът беше разкрит

22 юли: Нощта, в която звярът беше разкрит

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Автомобилната индустрия тества ново биогориво от отпадъци

Автомобилната индустрия тества ново биогориво от отпадъци

carmarket.bg
<p>Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона</p>
Ексклузивно

Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона

Преди 2 дни
Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното
Ексклузивно

Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Преди 2 дни
Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед
Ексклузивно

Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

Преди 2 дни
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Ексклузивно

Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

НС решава окончателно за бюджетите на ДОО и НЗОК

НС решава окончателно за бюджетите на ДОО и НЗОК

България Преди 36 минути

Депутатите ще обсъдят промените в осигурителната система, минималната работна заплата и финансирането на здравеопазването

Принц Джордж

Честит рожден ден, принц Джордж! Бъдещият крал на Великобритания навършва 13 години

Свят Преди 57 минути

Като първороден син на принца и принцесата на Уелс, Уилям и Катрин, Джордж е втори в линията за наследяване на британския престол след своя баща

Турция призна за продажба на руските ПВО системи С-400

Турция призна за продажба на руските ПВО системи С-400

Свят Преди 8 часа

Кремъл определи темата като "изключително чувствителна"

Силна буря, придружена от проливен дъжд и мощен вятър, нанесе материални щети в Петрич и общината.

Мощна буря помете Петрич, щети и паднали дървета

България Преди 9 часа

По първоначална информация няма пострадали хора

Еманюел Макрон

Франция първа в ЕС забрани социалните мрежи за децата

Свят Преди 9 часа

Макрон защити мярката с аргумента, че социалните мрежи не трябва да се възползват от децата и тийнейджърите

Алиев потвърди за тайни руско-германски преговори

Алиев потвърди за тайни руско-германски преговори

Свят Преди 10 часа

Мерц от своя страна заяви днес, че не е знаел, че е имало такава среща

Странна реч на Меси преди финала, предизвика буря в социалните мрежи

Странна реч на Меси преди финала, предизвика буря в социалните мрежи

Любопитно Преди 10 часа

Засега няма официално обяснение какво е имал предвид капитанът на Аржентина с думите си

Отчаяние в Русия: Позволете ми да се сбогувам със сина си

Отчаяние в Русия: Позволете ми да се сбогувам със сина си

Свят Преди 11 часа

Роднините са се събрали на контролно-пропускателния пункт, за да се сбогуват

Русия забрани кораби да акостират в незащитени от ПВО пристанища в Азовско море

Русия забрани кораби да акостират в незащитени от ПВО пристанища в Азовско море

Свят Преди 12 часа

През Азовско море минава една четвърт от руския износ на зърно

Тръмп: Ще се справим с хутите

Тръмп: Ще се справим с хутите

Свят Преди 12 часа

Тръмп: Вече сме го правили с хутите и от известно време не сме чували нищо от тя

Активираха BG-Alert за мощна буря тази нощ в Благоевградско

Активираха BG-Alert за мощна буря тази нощ в Благоевградско

България Преди 12 часа

Съветват се гражданите да предприемат действия за своята безопасност

Есмаил Багеи

Иран предупреди България, МВнР отговори

България Преди 13 часа

Багаеи: Иран няма да се поколебае да защити националните си интереси и сигурност

Жените вече ще трябват да доказват, че са жени, гласи ново правило в тениса

Жените вече ще трябват да доказват, че са жени, гласи ново правило в тениса

Свят Преди 13 часа

Досега правилникът на WTA допускаше участие на транссексуални спортистки

Кръвната проба потвърди, че Стоян Колев е взел кокаин

Кръвната проба потвърди, че Стоян Колев е взел кокаин

България Преди 13 часа

Районната прокуратура в Пазарджик посочи, че е прецизирала обвинението

България остава сред най-слабо задлъжнелите държави в ЕС, въпреки че държавният дълг нараства на годишна база.

България отново е в топ 3 на ЕС по най-нисък държавен дълг

Парите ни Преди 13 часа

Задълженията са 28,5% от БВП, но на годишна база страната е сред държавите с най-силен ръст

Кувейт, Йордания и Бахрейн отблъснаха атаки от Иран

Кувейт, Йордания и Бахрейн отблъснаха атаки от Иран

Свят Преди 14 часа

Иран е атакувал електроцентрали и съоръжения за обезсоляване на вода

Всичко от днес

От мрежата

5 лесни за отглеждане породи кучета, подходящи за почти всеки

dogsandcats.bg

Как да се погрижа за котката ми през лятото

dogsandcats.bg
1

Намериха рядък защитен бръмбар в Стара планина

sinoptik.bg
1

Внимание! опасни бури в следващите часове

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 22 юли, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 22 юли, сряда

Edna.bg

Официално: Челси счупи английския рекорд с Морган Роджърс

Gong.bg

ЦСКА ще бори клубове от Чемпиъншип за португалски десен бек

Gong.bg

Бюджетната комисия прие на второ четене държавния бюджет

Nova.bg

Жълт и оранжев код за бури, градушки и риск от наводнения

Nova.bg