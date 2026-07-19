Огнен ад в Испания: Пожар изпепели 12 000 хектара северно от Мадрид

М ащабен горски пожар на около 100 километра северно от Мадрид унищожи над 12 000 хектара земя и наложи спешната евакуация на стотици местни жители, съобщиха регионалните власти. Огненият фронт се развива в провинция Гуадалахара и е обхванал планински гористи райони, част от Природния парк „Сиера Норте“. За щастие до момента няма данни за загинали или ранени хора, но ситуацията остава изключително тежка.

Incendies: au moins 12.000 hectares brûlés dans un feu à 100 kilomètres au nord de Madrid, des centaines de personnes évacuéeshttps://t.co/vvooYiybyn — BFM (@BFMTV) July 19, 2026

Регионалният премиер Емилиано Гарсия-Пейдж определи потушаването на пожара като изключително трудно предизвикателство поради планинския релеф и сухата растителност. Екологичните щети са огромни, тъй като пламъците вилнеят в хабитат, обитаван от застрашени животински видове като вълци, орли и редки видове пеперуди.

Огнено бедствие на няколко фронта

Това е поредният голям инцидент в страната за последната седмица. Паралелно испанските огнеборци се опитват да овладеят друг огромен пожар в североизточната провинция Арагон, близо до Сарагоса. Той избухна в сряда, изпепели близо 16 000 хектара и според последните официални данни все още е далеч от локализиране, макар и там да няма жертви.

Черната серия от инциденти започна по-рано този месец в южната провинция Алмерия, където Испания преживя един от най-смъртоносните горски пожари в модерната си история, отнел живота на 13 души и изпепелил 7000 хектара.

Смъртоносна стихия в Испания - горски пожар отне 12 живота

Испания се намира на предната линия на климатичните промени в Европа. През последните години страната страда от необичайно дълги, интензивни и чести горещи вълни, при които термометрите редовно отчитат стойности доста над 40°C.

Учените са категорични, че предизвиканите от човешката дейност климатични промени директно увеличават продължителността и силата на тези екстремни горещини. Те изсушават напълно растителността в горите и създават перфектните и изключително опасни условия за възникването на толкова мащабни и опустошителни пожари.