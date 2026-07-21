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Кувейт, Йордания и Бахрейн отблъснаха атаки от Иран

Иран е атакувал електроцентрали и съоръжения за обезсоляване на вода

Николай Киров Николай Киров

21 юли 2026, 17:13
Кувейт, Йордания и Бахрейн отблъснаха атаки от Иран
Източник: AP/БТА

К увейт, Йордания и Бахрейн обявиха днес, че отново са отблъснали ирански атаки, предаде ДПА.

Йорданските въоръжени сили заявиха, че са прехванали пет дрона, изстреляни от Иран през нощта и тази сутрин. Военните казаха, че дроновете са били свалени, преди да достигнат до целите си и че няма пострадали и нанесени материални щети.

Бахрейнските въоръжени сили казаха, че са прехванали няколко "враждебни ирански въздушни цели". Бахрейн обвини Иран в умишлени атаки срещу мирни хора и граждански обекти.

Пожар в кувейтска електроцентрала след иранска атака

Кувейт обяви днес, че Иран е атакувал електроцентрали и съоръжения за обезсоляване на вода на територията на емирството, предаде "Асошиейтед прес", като се позова на изявление от кувейтското Министерство на електроенергията, водните ресурси и възобновяемите източници на енергия.

През изминалата нощ Иран нанесе удари по няколко електроцентрали и инсталации за четвърто денонощие поред.

Нападенията са предизвикали пожари и са нанесли щети. Пожарите са потушени, щетите се оценяват и в момента текат ремонтни дейности, поясни кувейтското министерство.

Ирански дронове атакуваха летището в Кувейт, нанесени са сериозни щети

Обезсоляването осигурява около деветдесет процента от питейната вода на Кувейт, отбелязва АП.

По-рано Министерството на външните работи на Кувейт осъди иранските атаки срещу съоръжения за производство на електроенергия и обезсоляване на вода, като ги нарече директен удар срещу жизненоважна гражданска инфраструктура, информира "Ройтерс".

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Божидар Захариев, Иво Тасев    
Иран Кувейт Йордания Бахрейн
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