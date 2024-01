Очаква ни близка, но безопасна среща с 37-метров астероид, гледайте на живо

Н а 27 януари 2024 г. астероидът 2024 BJ ще има много близка, но безопасна среща с нас, доближавайки се на около 354 000 км от Земята, около 92% от средното лунно разстояние.

Кадрите на астероид 2024 BJ ще бъдат излъчвани на живо ТУК и ТУК .

Астероидът бе открит по-рано този месец. Той ще достигне най-близката си точка до Земята в събота (27 януари), около 17:40 UTC (19:40 часа българско време-бел.ред.).

Астрономите за първи път откриха широкия до 37 метра астероид, наречен 2024 BJ, на 17 януари. Те документираха откритието си на следващия ден, след като изчислиха, че скалата ще премине безопасно покрай нашата планета без инциденти.

Newly discovered asteroid the size of an airplane will have 'very close encounter' with Earth on Saturday — and you can watch it happen https://t.co/EQ89qQXIoK