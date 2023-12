"Това е главозамайващо": Странният състав на астероида Бену изуми учените

Н атоварен със задачата да намери улики за произхода на живота на Земята, космическият кораб OSIRIS-REx на НАСА загреба парчета от здрав, натрупан с чакъл астероид на име Бену в края на 2020 г. и ги достави на Земята преди около два месеца. Сега учените получиха първото подробно описание на част от тази извънземна колекция.

„Определено имаме хидратирани, богати на органични вещества останки от ранната слънчева система, което е точно това, на което се надявахме, когато замислихме тази мисия преди почти 20 години“, каза Данте Лаурета, главният изследовател на мисията, в Американския геофизичен съюз (AGU).

NASA researchers studying a 4.5 billion-year-old asteroid, Bennu, believe it could reveal secrets about life's origins on Earth. This is the first result from a seven-year mission that intercepted Bennu and brought back samples for study. The samples are richer in carbon,..1/4 pic.twitter.com/yAx06yW4df — Mr. FRIMPONG 👑 (@mr_frimpong22) December 14, 2023

Лаурета, професор по планетарни науки и космохимия в университета на Аризона, каза, че частиците от астероида на 3 милиарда години, които са били извлечени досега, са от външния слой на капсулата с пробата и са богати на въглерод и органични вещества молекули. Всички частици са много тъмни на цвят и се състоят от "булати с размери от по сантиметър или няколко милиметра", които имат груба "структура, подобна на карфиол", допълни Лаурета.

„Захващат се за всичко, към което ги докоснем.“

Космическият кораб OSIRIS-Rex е проектиран така, че да бъде в контакт с Бену за 6 секунди, но вместо това той се „потопил“ на 0,5 метра в повърхността на астероида за 17 секунди. Жертва на собствения си успех, сондата успя изрови толкова много материал, че частиците започнаха да изтичат от главата на колектора за проби - въпреки това те все още бяха защитени във външния му капак. В понеделник Лаурета каза, че 3,5 см. камък изглежда е заклещил малкия капак на главата и е оставил материала да отиде и в капака.

Finally we get samples from “asteroid” Bennu which I posted about years ago on my BANNED IG account. It’s ancient tech folks. See what Arthur C Clarke put in his movie 2001 Space A Odyssey? How did he know about those diamond ships? pic.twitter.com/wJzfmwWbrU — Kaihoro1388 (@kaihoro1388) December 11, 2023

Два дефектни крепежни елемента продължават да пречат на техниците да премахнат капака, за да получат достъп и да каталогизират по-голямата част от събраната проба, която все още е заклещена в главата. Докато чакат новите инструменти да бъдат одобрени за използване върху скъпоценния материал, те използват пинсети, за да вземат малки камъчета през частично отворения капак, като общо събраният материал е 70,3 грама (0,07 кг.) - повече от прогнозираните 60 грама (0,06 килограма).

Част от този материал беше изпратен за спектрален анализ в лабораторията за експерименти на НАСА (RELAB) в Роуд Айлънд, докато друга партида беше изпратена до Музея по естествена история в Лондон. Първоначалните открития с помощта на спектроскопия, научна техника, която разкрива структурата на материала чрез изучаване как той отразява различни дължини на вълната на светлината, показват доминиращ спектрален отпечатък в синьо. „Този лазурен оттенък към момента е необясним, но може да означава, че космическите скали съдържат дори повече вода, отколкото учените първоначално прогнозираха“, каза Лаурета, добавяйки, че повече резултати ще бъдат споделени на научна среща следващата пролет.

The diversity of compounds in @NASA’s sample from the asteroid #Bennu will help researchers understand how complex space-based chemistry got billions of years ago—and whether asteroids crashing into an infant Earth might have given life a head start. https://t.co/Blb706M4Uf — News from Science (@NewsfromScience) December 12, 2023

Събраният материал също така съдържа големи количества магнезий, натрий и фосфор - комбинация, която досега само озадачава екипа.

„Наблюдавам метеорити от дълго време и никога не съм попадала на нещо подобно“, каза Лаурета.

„Това е главозамайващо. Какъв е този материал?"