Астероиден прах за 1 млрд. долара: Извлякоха проба от Бену на 4,6 млрд. години

У чени от Космическия център "Джонсън" отвориха останалите проби от астероида Бену на възраст 4,6 млрд. години, събрани от мисията "Озирис-Рекс", пише "Гардиън".

Куратори от космическия център "Джонсън" на НАСА в Хюстън заявиха, че са "щастливи", че най-накрая са отворили контейнера с астероиден прах, четири месеца след като той падна с парашут през земната атмосфера в пустинята Юта.

Астероидът Бену: Ключ към произхода на живота и спасението на Земята?

Космическата администрация обяви, че успешно е отстранила две заклещени закопчалки, които са попречили на част от пробите, събрани през 2020 г. от 4,6-милиардния астероид Бену, който е класифициран като "потенциално опасен", защото има шанс едно на 1750 да се разбие в Земята до 2300 г.

По-голямата част от скалните проби, събрани от мисията "Озирис-Рекс" на НАСА, бяха извлечени скоро след кацането на контейнера през септември, но допълнителен материал остана в опитната глава, която се оказа трудно достъпна.

NASA used TAGSAM to collect asteroid samples from Benu's surface.https://t.co/mB5GDiKYAI