"Ловец на астероиди“ със 75-минутно предупреждение за зрелище край Берлин (ВИДЕО)

П родължава издирването на метеорити от обект, който през уикенда навлезе в земната атмосфера на 100 километра западно от Берлин. Въпреки че парчетата скала са ценни, учените искат да съберат и възможно най-много снимки от спускането на метеорита 2024BX1.

Жителите на Централна Европа получиха предупреждение за пристигането на астероид с ширина 1 метър в ранните часове на неделя сутринта. Това вероятно представлява най-населената зона за очакван удар от космическа скала досега.

Доскоро метеорите се появяваха напълно неочаквано. Увеличаването на наблюденията на небето обаче означава, че понякога забелязваме малки астероиди малко преди да навлязат в атмосферата, което създава възможност за издаване на предупреждения. Един такъв случай достигна достоен за меме статус, когато обектът беше оприличен на жираф.

Тази космическа скала обаче падна край бреговете на Исландия, без да остави шанс за намиране на отломки. Астероидът беше видян от малък на брой потенциални наблюдатели.

Thanks to my wonderful colleague @allplanets I knew where and when to look for a #meteor coming down over #Berlin tonight. Here's the video! pic.twitter.com/kBhGz6Ahir