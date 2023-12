"Канибализъм в черна дупка": Звезди поглъщани от невидими гиганти

М алък брой първични черни дупки, преминали бързо през Вселената, само мигове след Големия взрив, може да са били уловени от звезди - тези древни черни дупки може все още да се крият в сърцата на тези звезди днес, сочи ново изследване.

Откриването на тези хипотетични черни дупки - които биха се образували като горещи, плътни бучки материя, които са се срутили през първата секунда след раждането на Вселената - може да помогне да се докажат теориите за ранната Вселена и образуването на черни дупки. Въпреки това намирането на малката част от звездите, които са успели да хванат бързо движеща се черна дупка, поставя някои предизвикателства, казаха авторите на изследването, цитирани от Live Science.

„Смятаме, че първичните черни дупки, ако съществуват, трябва да прекосяват галактиката с огромна скорост“, каза водещият автор на изследването Ърл Белингер, астрофизик от Института за астрофизика Макс Планк в Германия пред Live Science.

“Джеймс Уеб” откри най-старата черна дупка във Вселената

„Ако трябва да срещнат звезда, тогава те най-вероятно просто преминават точно през звездата като куршум. И все пак малка част от тези черни дупки, тези, които се движат бавно, биха имали шанс да бъдат уловени от звезда. И ако го направят, смятаме, че може да успеем да ги намерим", казва Планк.

Според Белинджър и колегите му, които публикуваха статия, обсъждаща тази теория в The Astrophysical Journal, две неща ще се случат, ако тези теоретични мини черни дупки бъдат хванати от звезда.

„Първата възможност е, че черната дупка е толкова малка, че изобщо не засяга звездата“, каза Белинджър.

„Черните дупки с много ниска маса дори не могат да удвоят масата си през целия живот на Вселената”, казва той.

„Втората възможност е, че черната дупка е достатъчно масивна, за да расте ефективно, като поглъща звездата“, добави Белинджър.

Atom-size black holes from the dawn of time could be devouring stars from the inside out, new research suggests https://t.co/uv6VcbRYkJ